¿Cómo funcionan las alertas meteorológicas en otros países?

Los fenómenos meteorológicos extremos cada vez más comunes en todos los rincones del mundo como consecuencia del calentamiento global han obligado a los gobiernos a implementar sistemas de alerta para sus ciudadanos con el objetivo de avisarles de posibles riesgos y minimizar el impacto de lluvias torrenciales o, como el caso de este jueves en Barcelona, vientos huracanados.

Estas son las diferentes recetas que aplican países de Europa, EEUU y China:

La tormenta Nil también azota estos días gran parte del territorio francés, que desde hace unas semanas empalma una tormenta tras otra. Este jueves, 900.000 hogares se quedaron sin electricidad, obligando a la distribuidora eléctrica a movilizar a 3.000 personas sobre el terreno, el doble de lo previsto en un inicio, para hacer frente a los desperfectos causados por el temporal, catalogado como "excepcional".

A pesar de que la población ya había sido alertada días atrás de la llegada de Nil, a través de mensajes SMS para aquellos que residen en los departamentos en alerta roja y naranja, además de información actualizada en los medios de comunicación, las autoridades no han podido evitar varios heridos y una persona fallecida.

Francia está acostumbrada a los temporales. París suele ser víctima de intensas lluvias durante el invierno que obligan en muchos casos a cerrar parques o reducir el servicio de transporte público. Normandía o Bretaña suelen vivir tormentas acompañadas de importantes altas ráfagas de viento que provocan incidencias en el suministro eléctrico en muchas zonas. Ante todas estas situaciones, el Gobierno siempre previene a la población en una rueda de prensa, donde se anuncian las medidas urgentes, y horas antes de la llegada de la tormenta, los ciudadanos afectados reciben un mensaje en los teléfonos --FR Alert-- con algunas consignas.

El FR-Alert es un sistema que se puso en marcha a nivel nacional en junio 2022, y que se lanza en circunstancias de condiciones meteorológicas adversas, accidentes químicos o industriales o amenazas graves, como un ataque terrorista. Son los prefectos de los departamentos, el ministro del Interior o el presidente, los encargados de lanzar esta alerta en caso de que lo consideren necesario.

En Italia, la alerta meteorológica (allerta meteo) funciona a través del sistema oficial de la Protezione Civile (Protección Civil), que coordina previsiones, avisos y emergencias junto con las regiones y los municipios. Las alertas se basan en datos de los servicios meteorológicos del Ejército del Aire italiano, así como de institutos vinculados al Ministerio de Medio Ambiente, a la Unión Europea y otros centros científicos.

Las alertas, que se comunican a la población especialmente a través de la radio, la televisión, las páginas web oficiales de las instituciones involucradas y, en las situaciones más extremas, mediante el sistema IT-alert por SMS, se clasifican por colores: verde, amarillo, naranja y rojo, siendo el primero el más leve y el último el más grave. Pueden incluir, entre otras, alertas por deslizamientos de tierra, inundaciones, calor extremo, actividad volcánica, terremotos, avalanchas y lluvias o nevadas particularmente intensas.

Con todo, en los años, ha habido puntualmente diatribas sobre estos sistemas por múltiples razones, entre ellos presuntos retrasos y falta de claridad en comunicar la emergencia a la población. Esto fue lo ocurrido con el terremoto de L'Aquila en 2009, que acabó con un juicio contra los responsables (luego absueltos) por supuesto fallo en una correcta comunicación del peligro real que implicaba aquel seísmo. Otro caso es el de las más recientes inundaciones en el centro y norte de Italia (Emilia-Romagna, Toscana, Liguria), por las críticas se centran nuevamente en una supuesta opacidad en comunicar adecuadamente el peligro real que corría la población.

Alemania se aplicó a optimizar los protocolos de actuación ante situaciones meteorológicas extremas a raíz de la devastadora crecida registrada en el valle del Ahr de 2021. Murieron 130 personas en esa región renana, más otras 50 en zonas vecinas. Simplemente, la autoridad local no atendió con la celeridad debida la alarma lanzada por el Servicio Alemán de Meteorología (DWD) ante una crecida fulminante, que en cuestión de horas arrasó con todo.

Mientras se investigaban responsabilidades, el Ministerio del Interior estableció nuevos protocolos de seguridad entre el DWD, el servicio técnico de protección civil (THW) --con unos 800.000 voluntarios en todo el país-- y las autoridades municipales, regionales y nacionales. Se instituyó el llamado Día de la Alarma, un simulacro a escala nacional destinado a asegurarse de que un 96% de la población recibe las alertas precisas a través de su móvil, un sistema de sirenas, radio y televisión. El emisor de esas alertas sigue siendo el DWD, que monitorea y actualiza sus informaciones en tiempo real.

Los niveles de alerta se identifican por colores --amarillo, para el peligro moderado, para subir a naranja, rojo y morado, para casos extremos--, sea para precipitaciones de lluvia o nieve, borrascas, vientos, heladas o la temida lluvia helada, que convierte en impracticables autopistas, carreteras, calles, vías ferroviarias y aeropuertos. En un invierno como el actual, en que Berlín ha estado durante semanas con mínimas de hasta -10 grados, las alarmas pueden ser diarias. Los ciudadanos pueden seguirlas a través del DWD, además de las informaciones pertinentes de los medios. Las alertas en forma de estridente pitido a través del móvil se difunden en situaciones de riesgo alto o extremo.

La agencia meteorológica del Reino Unido (Met Office) es la encargada de gestionar las alertas por fenómenos meteorológicos. Estas están divididas en tres colores —amarillo, ámbar y rojo—, en función de la gravedad del fenómeno y de su potencial impacto en las personas y en las infraestructuras. Suelen emitirse con hasta siete días de antelación y se actualizan constantemente conforme cambian las previsiones.

Los métodos más habituales para informar de las alertas meteorológicas son a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, además de la página web y la aplicación móvil del Met Office. En los casos más extremos, sin embargo, las autoridades utilizan un sistema de alertas en el teléfono móvil (Emergency Alerts) que avisa a la población de fenómenos meteorológicos graves, además de otras posibles amenazas.

Desde su lanzamiento en marzo de 2023, el Emergency Alerts se ha utilizado en al menos cinco ocasiones debido a las inclemencias climáticas. Una de ellas fue por la llegada de la tormenta Eowyn, en enero de 2025, la cual dejó rachas de hasta 180 kilómetros por hora y a cerca de un millón de hogares sin electricidad en el Reino Unido y en Irlanda. En esa ocasión, la alerta llegó a 4,5 millones de dispositivos, la cifra más alta registrada hasta ahora.

El uso más reciente del Emergency Alerts fue el pasado enero debido al paso de la tormenta Goretti, que dejó fuertes rachas de viento en Cornualles, en el extremo suroeste de Inglaterra. Aún así, las autoridades insisten en que este sistema sólo debe utilizarse en emergencias reales y cuando existe un riesgo inmediato para la vida de las personas.

Estados Unidos está sujeto a fenómenos climáticos extremos de todo tipo, por la enorme diversidad climática del país: desde huracanes y tornados hasta inundaciones y grandes nevadas, pasando por olas de calor y condiciones desérticas de calor extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional es el responsable de enviar avisos a la población y lo hace por varias vías a la vez: móvil, radio, televisión y, en algunas zonas, sirenas. Así, si hay una que falla, ya sea por problemas de cobertura, internet o cortes eléctricos, llega por otra vía. Cuando el riesgo es alto, se envían mensajes de texto que aparecen en pantalla para quienes estén dentro de un área concreta, como en España.

El engranaje que permite difundir esos mensajes de forma coordinada lo gestiona la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), que conecta a las autoridades con distintos canales de aviso público.

Para llegar a la población por radio y televisión, el sistema de alertas de emergencia puede interrumpir la programación y instrucciones oficiales, como evacuaciones o medidas de autoprotección. Además, hay una emisora de radio que emite información y avisos las 24 horas. En zonas rurales, se considera una "red de seguridad" cuando la conectividad es limitada, algo muy característico en el vasto centro del país.

La preparación previa es parte del modelo americano. En centros educativos y de trabajo, se promueven planes de emergencia y simulacros con procedimientos para refugio en interiores, evacuación y coordinación con servicios de emergencia.

China disfruta de un sistema de alertas complejo, afinado y en constante revisión contra fenómenos meteorológicos extremos. Desastres naturales como inundaciones, tormentas, terremotos e incendios comparten el procedimiento con epidemias, crisis de seguridad alimentaria y accidentes industriales o en medios de transporte. El plan distingue las alertas previas, donde opera un sistema de colores (rojo, naranja, amarillo y azul) en función de la inminencia y la seriedad de la amenaza. Una vez el desastre ya ha ocurrido queda activado el protocolo de respuesta, determinada por la gravedad y también ordenada en cuatro grados, que dictará quién está al cargo: El Gobierno central, los provinciales, los municipales o los condados. La delimitación de las competencias en un sistema tan centralizado como el chino agiliza la reacción, evita las actuaciones solapadas e identifica sin margen de error al que falló en su deber.

China cuenta también con uno de los sistemas de alerta más perfeccionados del mundo contra los seísmos. El Gobierno se puso manos a la obra en 2009 como respuesta al terremoto de 8 grados que un año antes había dejado casi 90.000 muertos en la provincia central de Sichuan y el sistema quedó instaurado en todo el territorio nacional en 2018. Cuenta con 33 centros y casi 20.000 estaciones que permiten detectar las primeras vibraciones y enviar los mensajes inmediatos de alerta a través de la radio, televisión y teléfonos móviles. La velocidad es clave: una alerta en apenas tres segundos puede reducir las muertes en un 14%; si es de 10 segundos, en un 39%, y si es de 20 segundos, en un 63%.

China es uno de los países más afectados por los fenómenos extremos asociados al calentamiento global. Siempre fueron habituales los tifones y las inundaciones en el sur del país en la temporada del monzón pero en los últimos años las autoridades meteorológicas han alertado de su mayor gravedad y frecuencia.