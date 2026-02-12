La Fiscalía Europea investiga a la Comisión por irregularidades en la venta de unos edificios en 2024

La Fiscalía Europea está recopilando pruebas en el marco de una investigación por unas presuntas irregularidades en la venta de una serie de edificios comunitarios en Bruselas (Bélgica) por parte de la Comisión Europea, que en 2024 vendió 23 inmuebles al Gobierno belga por valor de 900 millones de euros.

La Fiscalía Europea ha confirmado a EL PERIÓDICO que está llevando a cabo actividades de recopilación de pruebas en una investigación en curso. También ha aclarado que no pueden compartir más importación "para no poner en peligro los procedimientos en curso y su resultado".

En concreto, se investiga la venta en 2024 de una veintena de edificios al Fondo Soberano Belga, una empresa federal, por un importe de 900 millones de euros. Bruselas lanzó una licitación en 2023 resultando el Fondo Soberano Belga la adjudicataria. La Comisión justificó entonces la decisión como parte de su estrategia de reducir su superficie de oficinas de aquí a 2030.

También alegó que la operación debía contribuir a hacer del barrio europeo, donde se encuentran las sedes de las principales instituciones de la Unión Europea, una zona "moderna, atractiva y más verde donde los edificios de oficinas coexistirán armoniosamente con viviendas, comercio y ocio". La operación se realizó unos meses antes de las elecciones al Parlamento Europeo, cuando el austríaco Johannes Hahn era el comisario de Presupuesto y Administración.

La Comisión se defiende

Un portavoz del Ejecutivo comunitario ha confirmado a EL PERIÓDICO que están al tanto de la investigación. "En lo que respecta a la Comisión Europea, la venta de los edificios siguió los procedimientos y protocolos establecidos, y confiamos en que el proceso se llevó a cabo conforme a las normas", ha asegurado.

"La Comisión Europea está comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas y cooperará plenamente con la Fiscalía Europea y las autoridades belgas competentes en este asunto", ha añadido el portavoz. La Comisión proporcionará "toda la información y la asistencia necesarias para garantizar una investigación exhaustiva e independiente".

Corrupción en la UE

Se trata de la segunda investigación que afecta a las instituciones europeas en los últimos meses. La exjefa de la diplomacia europea y hasta diciembre rectora del Colegio de Europa, Federica Mogherini, y el director general de la Comisión Europea para Oriente Medio, el Norte de África y el Golfo, Stefano Sannino, se vieron obligados a abandonar sus cargos tras ser investigados por fraude.

La investigación, liderada por la Fiscalía Europea Antifraude, se centró en la Academia Diplomática de la Unión Europea, un programa de formación para jóvenes diplomáticos. Este fue adjudicado por el Servicio de Acción Exterior al Colegio de Europa para el curso 2021-2022. La Fiscalía tiene "fuertes sospechas" de que los dirigentes de la institución educativa habrían sido informados de los criterios del procedimiento de licitación, lo que habría facilitado que se les adjudicara el proyecto.