Petro denuncia un intento de asesinato y que un mando de la Policía intentó colocarle droga en el coche para boicotear su visita a Trump

Suele decirse en Colombia que la campaña presidencial comienza en la noche del 8 de marzo, después de los comicios parlamentarios y las primarias de los partidos políticos. Todo parece indicar que ese proceso se ha adelantado. El país comienza a moverse en dirección al 31 de mayo, la fecha de la primera vuelta. Por el momento, el senador Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, encabeza los sondeos. Sin embargo, el calor de las disputas, con su cuota de violencia, dan cuenta de que las preferencias pueden modificarse. Las novedades son permanentes, también los sobresaltos. Los colombianos se entretenían con los documentos que vinculan al expresidente conservador, Andrés Pastrana con el círculo de Jeffrey Epstein, cuando Gustavo Petro recuperó el centro de la escena con unas gafas oscuras que atribuyó a "la fiebre de Trump", una manera jocosa y desconcertante de comentar su visita a Washington donde se reunió con el magnate republicano que permitió reducir las tensiones bilaterales. Más allá de la humorada, Petro subió el voltaje de sus intervenciones al sostener en pocos días que habían intentado asesinarlo durante el viaje en un helicóptero que, dijo el presidente, se vio obligado a desviarse y sobrevolar el mar durante cuatro horas. Por el momento, el Gobierno de izquierdas no ha presentado pruebas al respecto.

Además, el exguerrillero del M19 lanzó otra bomba en medio de la grave crisis humanitaria que viven más de 50.000 familias en el departamento de Córdoba, debido a las inéditas inundaciones: dijo que había sido desmantelada una conjura a los efectos de malograr su visita a Washington. "Hay un general, que ordené retirar de la Policía, que tenía una misión extraña, alguien le dio la orden —no, obviamente no nosotros— para ponerme sustancias psicoactivas en el carro. Y tenían como misión destruir la reunión con Trump, de alguna manera u otra. Ya se destituyeron varios. Pero eso me coloca en una situación de alarma". Horas atrás fue destituido el general de la Policía Edwin Urrego. El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que el oficial "de forma sospechosa", quiere" hacer creer a los periodistas y a la opinión pública" que fue objeto de una represalia. "No, señor, no sea cobarde. A usted lo botan porque hay un informe de inteligencia donde le iba a hacer un entrampamiento al presidente Gustavo Petro". El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, disputó que las estructuras militares y policiales de ese país fortalezcan "sus capacidades de inteligencia y contrainteligencia" frente a eventuales amenazas en el futuro.

A su vez, el mandatario dejó entrever que en medio de la campaña electoral podría ser apresado su hijo Nicolás. En diciembre pasado, la fiscalía solicitó enviar al primogénito a la cárcel en el marco del juicio por presuntos actos de corrupción en contratos y apropiación de dinero cuando se desempeñaba como diputado.

La violencia otra vez en escena

El diario El Espectador alertó que, en menos de una semana, dos senadores y un alcalde han sido víctimas de atentados en los departamentos de Arauca y Cauca. La congresista Aida Quilcué y Óscar Guachetá, alcalde de Morales, y sus escoltas fueron secuestrados durante varias horas y un mismo día por hombres armados. Y el senador Jairo Castellanos, en tanto, sufrió un ataque en el cual murieron dos personas de su esquema de seguridad. "Estos hechos hablan del crítico panorama en pleno año electoral".

Noticias relacionadas

Mientras los medios debaten sobre la consistencia de las denuncias de Petro, en especial la relacionada con las "sustancias psicoactivas", el principal candidato de la derecha, Abelardo de la Espriella, segundo en las encuestas, cada vez más cerca de Cepeda, prometió que, de vencer en el segundo turno de junio, en sus primeros 90 días de Gobierno lanzará una ofensiva aérea para derrotar a los carteles de la cocaína. La idea, sostuvo, es "empezar de manera inmediata con los bombardeos a los campamentos narcoterroristas y con la fumigación". El Tigre, como lo llaman sus seguidores, remarcó: "esto no se puede hacer sin una alianza estratégica con Estados Unidos y el Estado de Israel".