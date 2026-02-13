Múnich, un test para el "cambio de mentalidad" de Europa hacia el rearme que anhela Trump

"Se ha producido ya un cambio de mentalidad. Europa ha dado un paso adelante y asume su responsabilidad ante la OTAN y frente a su propia defensa", ha asegurado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ante una Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC), erigida en test oficioso sobre el estado de las relaciones transatlánticas. "Tenemos que rearmarnos. Tanto y tan rápido como nos sea posible", fue el mensaje de la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, asimismo a su llegada a la capital bávara. Ahí anunció la líder danesa que se reunirá con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El cambio de mentalidad al que alude Rutte, representante de una 'docilidad' hacia Donald Trump que causa crispación entre algunos aliados europeos, se ha trasladado ya en en cifras, recordó la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen. De los 8.000 millones de euros en defensa del último presupuesto comunitario para siete años se pasó ahora a movilizar 800.000 millones para la defensa europea. El objetivo es "cerrar brechas persistentes", según Von der Leyen, quien destacó además los 100.000 millones de euros otorgados al programa de compra conjunta entre los Estados miembros SAFE para proyectos de defensa.

Que estos esfuerzos apacigüen de forma duradera a Trump o hagan avanzar de una vez a Europa hacia una autonomía defensiva, ahora propulsada por el tono hostil de la Casa Blanca, es tema dominante en las tres jornadas de discusiones, debates y encuentros a puerta cerrada en Múnich. Que Frederiksen se reúna con Rubio eleva el nivel de las negociaciones entre Dinamarca y Estados Unidos en torno a Groenlandia. Hasta ahora, la representación danesa correspondió a su ministro de Asuntos Exteriores, Lars Fokke Rasmussen, un político tenaz y hábil negociador.

Reparar grietas o asumir un camino sin retorno

Sobre la MSC pesa el dilema o la división entre los socios europeos sobre si conviene reparar los estropicios asestados por Trump en las relaciones transatlánticas o si se entró en un camino sin retorno. El anfitrión alemán representa, a través del canciller Friedrich Merz, la vía de los que buscan limar asperezas. La intervención de Trump en el anterior gran foro global anual entre poderosos, en Davos, donde descartó una intervención militar en Groenlandia, contribuye a esa vía conciliadora. A ese anuncio en Suiza ha seguido la activación de la misión Centinela del Ártico ('Arctic Sentry') de la OTAN, con una importante contribución militar europea. Se da por superado así un capítulo de máxima toxicidad en las relaciones con Trump, que hasta ahora usó el argumento de que Dinamarca no defendía como corresponde a la isla ártica, territorio autónomo danés

El presidente de la MSC, Wolfgang Schinger, se ha asegurado que en la presente edición no falten voces críticas estadounidenses. La delegación oficial está encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien intervendrá el sábado ante la MSC. De él se espera un tono menos virulento que el marcado el año anterior por el vicepresidente JD Vance, quien dejó atónitos a los más leales atlantistas --como el propio Merz, por entonces en la recta final de la campaña electoral que le llevó a la cancillería-- con su arenga antieuropea. Fue la primera señal de aviso de que nada iba a ser como siempre en las relaciones transatlánticas. Llegaba unas semanas después del regreso a la Casa Blanca de Trump, que a partir de ahí no ha escatimado en lenguaje hostil o hasta humillante hacia los aliados europeos.

Ischinger ha invitado a su foro a un grupo de cincuenta senadores y congresistas estadounidenses, incluidos demócratas o voces críticas dentro de los republicanos. Por parte demócrata, se esperan al gobernador de California, Gavin Newson, y a la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, ambos exponentes de la oposición frontal hacia el presidente. Y también acudirá la exsecretaria de Estado y excandidata a la Casa Blanca Hillary Clinton.

Informe contundente

La MSC marcó ya ciertas pautas con un informe anual en que se advertía contra la "bola de demolición" que para el orden mundial representa Trump. El título genérico de esta edición de la conferencia es "Bajo Destrucción", lo que, en palabras del ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, refleja "los complejos momentos actuales".

Se han limado asperezas desde la intervención de Trump en Davos. Frederiksen no se amilanó frente a la superpotencia, defendió que Groenlandia no está en venta y logró el apoyo de sus principales socios europeos. Lo hizo desde su posición de líder de un país profundamente atlantista y prorrearme.

Frederiksen compartirá el sábado uno de los debates de la MSC con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente finlandés, Alexander Stubb. Estará asimismo presente, aunque en una sesión posterior, el presidente autónomo groenlandés, Jens-Frederik Nielsen. El de la MSC es un programa intenso, repartido en tres jornadas, con unos 60 jefes de Estado o de Gobierno, además de una treintena de ministros. Hay muchos ámbitos de la geopolítica global "bajo destrucción", pero las relaciones transatlánticas y los dilemas europeos dominan la cita.