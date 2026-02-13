DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Siria asegura tener el control de la base de Al Tanf tras la retirada de las tropas de EEUU

Las autoridades erigidas en Siria tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad han anunciado este jueves que sus fuerzas se han hecho con el control de la base de Al Tanf, situada cerca de las fronteras con Jordania e Irak, después de la retirada de las tropas estadounidenses allí desplegadas como parte de la coalición internacional contra el grupo yihadista Estado Islámico.

"A través de la coordinación entre las partes siria y estadounidense, unidades del Ejército Árabe Sirio se han hecho con el control de la base (de Al Tanf) y han asegurado su perímetro", ha dicho el Ministerio de Defensa en un comunicado facilitado a medios.

Así, ha recalcado que sus fuerzas "han empezado a desplegarse en la frontera sirio-iraquí-jordana en el desierto de Al Tanf", antes de agregar que "fuerzas de la Guardia Fronteriza empezarán a asumir sus funciones y a desplegarse en la zona durante los próximos días".