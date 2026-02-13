EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Leopoldo López respalda conversaciones con Delcy Rodríguez en Venezuela, pero alerta de posibles "engaños"

El dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha respaldado este jueves la idea de "conversar" con el Gobierno que encabeza ahora la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pero ha alertado de posibles "engaños", habida cuenta del resultado de procesos de negociación mantenidos en el pasado con Nicolás Maduro. En un debate sobre la situación en Venezuela organizado por el Madrid Foro Empresarial, López ha manifestado que "por supuesto que hay que conversar", si bien ha lamentado que precisamente "la palabra diálogo está totalmente devaluada en Venezuela". "Esto puede significar diferentes cosas. (...) Tenemos una profunda duda cuando se habla de procesos de diálogo", ha explicado.

Por ello, ha reivindicado el diseño de una "ruta concreta hacia la democratización". "¿Eso va a requerir conversar y tener intercambios? Por supuesto que sí, pero lo que yo no veo es un escenario de un proceso de diálogo como lo vimos durante años con los noruegos, con los expresidentes, con la OEA (Organización de Estados Americanos)... y no creo que sea necesario", ha sostenido, al tiempo que ha negado que la oposición esté dividida.