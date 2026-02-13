Ataque en París
La policía francesa detiene a un hombre armado en pleno Arco del Triunfo de París
El asaltante contaba con antecedentes ya que en 2012 acuchilló a otros dos agentes en Bélgica, y había avisado de que iba a cometer un ataque "contra militares"
Llamó horas antes a la comisaría de Aulnay-sous-Bois, avisando que iba a cometer este viernes 13 por la tarde “un atentado en Arco del Triunfo de París contra militares”. Pasadas las 18.00 horas, saltaron todas las alarmas.
Un hombre armado con un cuchillo se abalanzó contra un policía en pleno Arco del Triunfo de París. Los agentes le estaban esperando y sin dudarlo dispararon, neutralizándolo al momento. El atacante, un hombre francés de 48 años y fichado por las autoridades de lucha antiterrorista, fue atendido por los servicios de emergencia y trasladado al hospital Georges-Pompidou del distrito 15 de París en estado crítico, donde ha muerto horas después. No se reportaron más heridos.
Se trata de un hombre francés de 48 años, vecino de Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), fichado por las autoridades de lucha antiterrorista francesa y con un seguimiento policial, ya que contaba con antecedentes penales por delitos similares. El pasado 8 de junio de 2012, Brahim B. acuchilló a dos policías belgas afirmando que "venía para hacer la guerra santa", según medios franceses. Por aquel suceso, la justicia del país le condenó a 17 años de prisión por tentativa de asesinato, tenencia de arma prohibida y rebelión. Tras ser encarcelado en Bélgica, fue trasladado a Francia el 27 de enero de 2015, y puesto en libertad el pasado 24 de diciembre de 2025, bajo vigilancia judicial. Además, se le impuso "una medida individual de control administrativo y vigilancia", según detalla la Fiscalía de París.
La Fiscalía Nacional Antiterrorista acudió de inmediato al lugar de los hechos, que permanece acordonado en estos momentos, y anunció que asume la investigación.
Suscríbete para seguir leyendo
- Plasencia cumple el mayor deseo de Robe Iniesta: abrirá el primer local de ensayos en primavera
- Una mujer es rescatada al caer con su coche en un gran socavón que corta la carretera CC-428 de Berzocana a Logrosán
- Un informe técnico esclarecedor dice que el camino 'oficial' de Cuartos del Baño en Cáceres no coincide con el real
- Quique, 68 años y de Mérida: precisión de malabarista para clasificar 2.500 cajas de botellines de Coca-Cola al día
- Los pasajeros del Alvia Madrid-Badajoz, a la espera de ser evacuados tras chocar contra un vehículo
- El barrio de Cáceres donde ponen el ojo los negocios que funcionan
- Choca contra una rotonda en Plasencia y abandona el vehículo, a nombre de una niña de 9 años
- El socavón entre Berzocana y Logrosán se originó tras llenarse el terraplén de agua y habrá que esperar a que cesen las lluvias para reparar la carretera