Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Volodímir Zelenski anunció este domingo que los próximos contactos trilaterales con Rusia y con EEUU en Abu Dabi se producirán los próximos días 4 y 5 de febrero, tras suspenderse la cita de este domingo
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
El Jefe del Estado Mayor ruso inspecciona las tropas que combaten en Ucrania
El jefe del Estado mayor del Ejército ruso, Valeri Guerásimov, inspeccionó hoy las unidades de la agrupación militar Centro que combaten en Ucrania y celebró el avance en el frente, según informó el Ministerio de Defensa ruso.
"Las unidades de las agrupación sur avanzan en dirección a Sloviansk", que junto a Kramatorsk son los principales objetivos del Ejército ruso en la región de Donetsk, indicó el alto mando durante la visita, en un vídeo publicado por la dependencia castrense en Telegram.
Guerásimov añadió que en estos momentos las fuerzas rusas continúan combatiendo en Réznikivka y Kostiantinivka, y tomaron doce localidades ucranianas y más de 200 kilómetros cuadrados de territorio en lo que va de febrero.
Zelenski celebra la amistad de los aliados de Ucrania al recibir un premio en la conferencia de Múnich
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, celebró este sábado la amistad de los países aliados de su país, con una mención al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, al recibir el premio Ewald von Kleist, que entregó la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM) al pueblo ucraniano. Zelenski recibió en nombre del país invadido por Rusia el galardón en el palacio de la Residencia de Múnich, un complejo arquitectónico cuya historia data del siglo XIV aunque ha sufrido numerosas ampliaciones y donde el presidente ucraniano, al mostrar su agradecimiento por el galardón, citó uno por uno a los aliados de su país.
Rusia envenenó a Navalni durante su cautiverio, según una investigación de cinco países europeos
Rusia envenenó al líder opositor Alexéi Navalni con una toxina letal extraída de una especie de rana que se encuentra exclusivamente en América del Sur, según se desprende de los resultados de una investigación de muestras tomadas del cuerpo de Navalni presentados este sábado por los Gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos. La relevación coincidió con la celebración de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que participaron dirigentes de los países que hicieron la investigación, a la que también acudió Yulia Navalnanya, viuda del disidente y anticorrupción ruso que murió en una cárcel de Siberia el 16 de febrero de 2024.
Zelenski califica de "locura" la posibilidad de entregar la parte del Donbás no ocupada por Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó este sábado de "locura" la posibilidad de que Ucrania entregue a Rusia la parte de su región del Donbás que aún está bajo control de Kiev, como exige el Kremlin como condición para poner fin a la guerra.
Kiev pide a los países del G7 que prohíban la entrada a los combatientes rusos
El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, pidió este sábado a sus homólogos del G7 que prohíban la entrada a sus respectivos países a todos los rusos que participen en la agresión militar contra Ucrania y a sus familiares. "He subrayado la necesidad de incrementar la presión sobre Moscú, entre otras cosas con contundentes paquetes de sanciones de los países del G7", dijo en X Sibiga tras reunirse con sus homólogos en la Conferencia de Seguridad de Múnich. "También he urgido a los países del G7 a imponer prohibiciones de entrada a los participantes de la agresión rusa contra Ucrania y a los miembros de sus familias", agregó el jefe de la diplomacia ucraniana.
Alemania y Reino Unido acusan a Rusia de asesinar al líder opositor Alexei Navalni con un agente nervioso
Los gobiernos de Alemania, Reino Unido, Suecia y Países Bajos han señalado este sábado al Gobierno ruso por el asesinato del opositor ruso Alexei Navalni hace dos años y han indicado que en el ataque se utilizó una potente neurotoxina originaria de una rana dardo de Ecuador.
"Esta es la conclusión de nuestros gobiernos, que se basa en los análisis de muestras de Alexei Navalni. Estos análisis han confirmado de forma concluyente la presencia de epibatidina", en referencia a la toxina, han apuntado los ministros de Asuntos Exteriores de estos cuatro gobiernos en un comunicado oficial difundido este sábado.
La epibatidina es una toxina considerada arma química conforme a la legislación internacional, destacan los cuatro gobiernos, que recuerdan que "no se encuentra de forma natural en Rusia".
Zelenski en Múnich: "Dennos dos meses de alto el fuego e iremos a elecciones"
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reafirmó este sábado en la Conferencia de Seguridad de Múnich que está dispuesto a convocar de inmediato elecciones como en su momento le pidió el presidente de EE.UU., Donald Trump, si hay un alto el fuego y se le garantiza seguridad para celebrarlas.
"Dennos dos meses de alto el fuego e iremos a elecciones. Eso es todo", dijo Zelenski al ser preguntado por este asunto.
Zelenski fue elegido en 2019 por un mandato de cinco años que concluyó en 2024 y fue extendido de forma automática al prohibir la ley ucraniana ir a las urnas en tiempo de guerra.
Zelenski pide a Trump y al Congreso de EEUU que aprueben ya las garantías de seguridad a Ucrania
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este sábado al presidente Donald Trump y al Congreso de EE.UU. que aprueben cuanto antes las garantías de seguridad de posguerra que Washington ha negociado con Kiev.
"Tenemos sólidos acuerdos preparados para ser firmados con EE.UU. y con Europa. Pensamos que el acuerdo sobre garantías de seguridad debe venir antes de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra", dijo Zelenski en su discurso de la Conferencia de Seguridad de Múnich.
"Y esperamos que el presidente Trump nos escuche. Esperamos que el Congreso nos escuche", remachó.
Rubio desconoce si Rusia "va en serio" a la hora de poner fin a la guerra de Ucrania
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, ha reconocido que a estas alturas todavía no sabe si Rusia está realmente comprometida con las negociaciones de paz con Ucrania y ha avisado a Moscú de que su país seguirá verificando las intenciones rusas sobre una solución a través de la doble vía de la presión y de las negociaciones.
"No sabemos si los rusos van en serio sobre el fin de la guerra", ha admitido Rubio durante una breve sesión de preguntas y respuestas al término de su comparecencia en la segunda jornada de la Conferencia de Seguridad que comenzó el viernes en la ciudad alemana de Múnich.
Rubio ha comentado que las conversaciones trilaterales con Ucrania y Rusia, que conocerán un nuevo episodio la semana que viene, han logrado ciertos progresos en el sentido en que "se han reducido los problemas que deben abordarse para poner fin a esta guerra".
Pánico en los supermercados rusos debido a los disparatados precios
Una visita al supermercado se ha convertido en las últimas semanas en una pesadilla para los rusos. Los precios no han dejado de subir en los últimos cuatro años de guerra, pero desde que comenzó el año el coste de algunos productos básicos se ha vuelto prohibitivo para el ciudadano medio.
"En Rusia el pueblo llano siempre paga los platos rotos", comentó a EFE un resignado moscovita en una modesta tienda del norte de la capital rusa.
Bastó con que el IVA se incrementara un 2 % desde el 1 de enero para que llenar la cesta de la compra se haya convertido en una odisea, ya que los precios crecen por encima de los salarios y de la inflación.
