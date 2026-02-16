En Rhode Island
Tres muertos, entre ellos el agresor, en un tiroteo durante un partido de hockey en EEUU
Otras tres personas también han resultado heridas
EFE
Al menos dos personas, incluida una niña, murieron y otras tres resultaron heridas este lunes en un tiroteo ocurrido durante un partido de hockey en una pista de hielo de Pawtucket, en el estado de Rhode Island (EEUU), donde también falleció el atacante, según reportes de autoridades y medios locales.
Según el canal WJAR, que cita a la Alcaldía, una de las personas fallecidas es una niña y la otra no ha sido identificada.
CNN, que cita fuentes policiales, indica que el suceso parece derivar de una disputa doméstica, puesto que el agresor disparó contra miembros de su propia familia.
El suceso tuvo lugar esta tarde durante un partido de hockey entre equipos de un instituto que se celebraba en la pista de hielo cubierta del Lynch Arena de la localidad, agrega el reporte.
El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, indicó en X que las autoridades están investigando el tiroteo y que está en contacto con el alcalde, Donald Grebien, así como los cuerpos de policía estatales y locales.
El Buró federal de Alcohol, Tabaco y Armas está asistiendo en la investigación y se han desplazado al estadio numerosos efectivos policiales, de acuerdo con imágenes publicadas en redes sociales.
- Suspendidos los actos de Carnaval programados para este viernes en el parque de La Coronación de Plasencia
- El embalse de Alange es muy particular y no se llena igual que los demás
- La Audiencia de Badajoz avala que dos funcionarios de Hacienda declaren en el juicio contra David Sánchez
- Mérida se prepara para un triple empujón industrial con 3.600 millones de euros y más de 2.300 empleos
- García Page: 'Si el PSOE se abstiene en Extremadura, tendría que ser con un acuerdo general en España
- Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia: 'A final de año, veremos que la obra de Martín Palomino es una realidad
- Medio millar de incondicionales mantienen vivo el Carnaval en Plasencia
- El megaproyecto extremeño de 2.800 millones que situará a la región en la carrera europea de la IA estará en Mérida