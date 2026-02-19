Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un depósito de petróleo en llamas y dos heridos en Rusia por un ataque ucraniano

Un ataque de drones ucranianos anoche causó el incendio de un depósito de petróleo en la región rusa de Pskov y dos personas resultaron heridas en la región de Briansk.

"Como resultado de un ataque con un dron enemigo contra el depósito de petróleo de Velíkiye Luki (Pskov), uno de los tanques se encuentra en llamas", informó el gobernador regional, Mijaíl Vedérnikov a través de su canal de Max.