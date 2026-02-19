Escalada de tensión
Trump da un plazo de 10 días a Irán para llegar a un acuerdo o "pasarán cosas malas"
En medio del refuerzo del despliegue militar en la región, el presidente de EEUU habla en un discurso en Washington de la posibilidad de "tener que ir un paso más allá"
La presión de Donald Trump a Irán se intensifica. Este jueves el presidente de Estados Unidos ha puesto sobre la mesa un calendario en el que ha marcado un plazo de 10 días para que Teherán llegue a un acuerdo sobre su programa nuclear o, en sus palabras, “pasarán cosas malas”.
La amenaza de Trump ha llegado dentro de un discurso que el mandatario ha pronunciado en el Instituto de la Paz de Washington, recientemente bautizado en su propio nombre, en la primera reunión de la Junta de la Paz para Gaza.
“Es hora de que Irán se nos una en un camino que completará lo que estamos haciendo. Si lo hacen, será estupendo. Si no lo hacen, también será estupendo pero por un camino muy diferente”, ha dicho Trump. “No pueden seguir amenazando la estabilidad de toda la región y tienen que llegar a un acuerdo. Y si eso no sucede, y puedo quizá entender que no suceda, pasarán cosas malas”.
Poco antes de esas frases Trump había dejado abierta la posibilidad de tener que ir “un paso más allá” que el diálogo con Irán y había marcado ese potencial plazo. “Lo van a descubrir probablemente en los próximos 10 días”, ha dicho.
Las palabras llegan conforme los tambores de guerra con Irán van sonando con más fuerza, pese a las recientes conversaciones en Ginebra y las declaraciones de Irán sobre avances. Washington ha reforzado considerablemente su despliegue militar en la región, y el ejército de Israel también ha aumentado sus preparativos, y distintas informaciones en Estados Unidos en las últimas horas han hablado del potencial de un ataque inminente, tan pronto como este fin de semana.
