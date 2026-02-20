Francia
Una ola de amenazas de bomba obliga a evacuar varios rascacielos e instituciones de París
La Torre Montparnasse y el Sciences Po han sido desalojados, mientras que los responsables de la Torre Eiffel han descartado vaciar el edificio
EP
Una serie de correos electrónicos con amenazas de bomba ha llevado al desalojo este viernes del rascacielos de Torre Montparnasse y el Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), según han confirmado fuentes policiales a la cadena BFM TV y a 'Le Figaro'. La Torre Eiffel también fue objeto de esta alerta, pero no ha sido evacuada por ahora, según las mismas fuentes a BFM TV.
"Esta investigación, a cargo de la Jefatura de Policía de París, está actualmente en curso", de acuerdo con las fuentes policiales de ambos medios.
Los correos electrónicos, enviados a diferentes autoridades locales, contenían amenazas de "volar varios lugares de París" pero de momento no hay más información sobre su procedencia.
