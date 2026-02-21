Europa se divide sobre la posibilidad de abrir una comunicación directa con Rusia para impulsar la paz en Ucrania

Estados Unidos ha liderado una nueva ronda de negociaciones a tres bandas con Ucrania y Rusia para impulsar un acuerdo de paz. La invasión rusa del país europeo comenzó hace ahora cuatro años, y nada apunta a que un alto el fuego esté cerca. Rusia bombardea a diario las ciudades ucranianas, mientras el ejército de Kiev está consiguiendo pequeños avances en el frente del Donbás.

En este contexto, Europa sigue sin encontrar un encaje claro en el proceso de negociación liderado por Estados Unidos. No ha sido invitado a la última ronda de conversaciones entre rusos y ucranianos, auspiciada por los estadounidenses en la embajada de Omán en Ginebra (Suiza).

Emmanuel Macron ha sugerido que los países del Viejo Continente inicien una ronda directa de encuentros o llamadas con el líder ruso, Vladímir Putin, que hasta ahora se consideraban anatema. Pero no todos los países están de acuerdo en esta iniciativa.

Vladimir Putin y Emmanuel Macron. / Reuters

El presidente francés anunció el pasado 10 de febrero una iniciativa diplomática para sumar a otros socios europeos en una reanudación del diálogo con Putin. El objetivo es que haya “un enfoque europeo” en todo el proceso. La Administración estadounidense de Donald Trump ha excluido a la UE y Reino Unido de las diferentes rondas negociadoras sobre Ucrania, y ello a pesar de que prácticamente todo el esfuerzo económico de la guerra recae ahora mismo sobre los hombros de los 27 y Londres. Y de que el futuro de Ucrania definirá en parte el de Europa.

"Francia y sus socios europeos tienen intereses directos que defender en el marco de las negociaciones de paz sobre Ucrania. No podemos dejar a terceros el monopolio del diálogo con Moscú y la negociación de nuestros propios intereses", detallan a EL PERIÓDICO fuentes diplomáticas francesas. "La reanudación de este diálogo se está preparando a nivel técnico, de forma transparente y en concertación con el presidente ucraniano Volodímir Zelensky y nuestros principales socios europeos. Nuestra prioridad hoy es seguir apoyando a Ucrania para que resista los continuos ataques rusos contra la población civil y las infraestructuras energéticas en particular, y preparar el día después con garantías sólidas de seguridad para Ucrania en el marco de la Coalición de Voluntarios".

Italia parece estar por la labor también. Según la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, Europa debería reabrir el diálogo con Rusia. “Creo que Macron tiene razón en esto. Creo que ha llegado el momento de que Europa también hable con Rusia”, dijo el pasado 9 de enero, durante su tradicional conferencia de prensa de Año Nuevo.

Alemania, contra un diálogo directo con Putin

El canciller alemán, Friedrich Merz, se opone a que la Unión Europea o su propio Ejecutivo abran “canales paralelos de comunicación”. Sí se muestra favorable a que la Unión Europea mantenga en un momento dado conversaciones con Rusia para intentar poner fin a la guerra en Ucrania. “Por supuesto, siempre estamos dispuestos a hablar con Rusia”, declaró Merz el pasado 6 de febrero desde Abu Dabi, donde en ese momento los enviados de Washington, Moscú y Kiev estaban reunidos. “Si podemos contribuir a que estas conversaciones sean aún mejores, aún más exitosas, lo haremos. Pero no abriremos canales paralelos de comunicación”.

Fuentes del ministerio de Exteriores alemán explican con más detalle para EL PERIÓDICO la posición de Berlín: “Seguimos sin ver en Putin una disposición para hacer concesiones, muy al contrario, mantiene sus ataques a Ucrania con brutalidad. Así pues, en este momento no parece razonable entablar conversaciones directas. No obstante, en principio no las descartamos”. Subrayan que siguen trabajando muy estrechamente con Francia y todos los socios en Europa para alcanzar “una paz duradera en Ucrania”.

El canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente ruso, Vladímir Putin, durante su último encuentro, el 15 de febrero de 2022 en el Kremlin. / KAY NIETFELD / DPA

Reino Unido es quizá el país que tiene una línea más dura contra Rusia. Se centra en continuar con el apoyo militar y político y aumentar la presión económica sobre el país invasor. Considera que Moscú no está negociando aún de buena fe y apoya las negociaciones lideradas por Washington.

"Apoyamos totalmente los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para lograr una paz justa y duradera en Ucrania. Instamos a Rusia a que se implique de una manera significativa en este esfuerzo por la paz", asegura un portavoz de la Embajada de Reino Unido en Madrid. "Ucrania ha demostrado su compromiso al aceptar un alto el fuego completo, inmediato e incondicional, y continúa implicándose de manera constructiva en las negociaciones lideradas por Estados Unidos para desarrollar un plan de paz compartido. El Reino Unido, Francia y otros socios europeos están trabajando estrechamente con Estados Unidos y Ucrania para dar apoyo en este proceso. En cambio, Rusia está demorando y dando marcha atrás, mientras sus ataques perversos de las últimas semanas a la infraestructura energética de Ucrania están sumiendo a millones de personas en la oscuridad, sufriendo temperaturas bajo cero, y privando a las familias de sus necesidades básicas".

Polonia también apoya la máxima firmeza y que se prioricen las sanciones y la disuasión, y se mantenga la presión sobre Moscú.

España por el momento no ha fijado posición pública

"El Gobierno de España apoya una paz justa, duradera y conforme a la Carta de Naciones Unidas y está a favor de cuantas medidas e iniciativas puedan acercarnos a ello", responden fuentes del Ministerio de Exteriores a este diario a la pregunta sobre si el Gobierno favorece abrir canales de comunicación directa con Rusia.

Coalición de voluntarios para Ucrania

En lo que todos están de acuerdo es en dialogar, pero sin ceder en las cuestiones de principio: principalmente, que todo acuerdo debe ser aprobado y validado por los ucranianos, y que la paz debe ser justa y con garantías contra una nueva invasión futura.

Para ello, Francia y Reino Unido han impulsado la llamada coalición de voluntarios, a la que se han unido otros países europeos y socios. Los coaligados pretenden ayudar a dar a Ucrania garantías de seguridad tras una eventual salida negociada. Esto podría incluir, si Kiev lo pide, el despliegue de una fuerza multinacional de aseguramiento en aire, mar y tierra para disuasión y estabilización del país. También busca medidas de verificación del alto el fuego y garantizar el apoyo continuado a las fuerzas ucranianas.

Noticias relacionadas

Los europeos ya se mostraron divididos en los inicios de 2022, antes de la invasión de Ucrania. Macron o el entonces canciller alemán Olaf Scholz viajaron por separado a Moscú a reunirse con Putin, para tratar de convencerle de que no invadiera el país europeo. Aquello no dejó resultado alguno, más allá de unas fotos históricas del presidente galo al otro lado de una mesa de varios metros, con el autócrata ruso manteniendo una enorme distancia de seguridad y, se supo días después, sin ninguna intención de detener su ataque.