DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Gaza acapara el cierre de la Berlinale

Gaza ha protagonizado la 76ª edición de la Berlinale desde que, en la primera jornada del festival, dos jueves atrás, el cineasta alemán Wim Wenders -este año presidente del jurado oficial- rehuyó con evidente torpeza posicionarse públicamente acerca del genocidio de Israel contra la población palestina, y desde entonces el asunto ha sido objeto de un debate más vehemente y apasionado a lo largo del certamen que cualquiera de las películas presentadas a competición. Era de esperar, por tanto, que Gaza se erigiera también en el verdadero protagonista de su gala de clausura. En el transcurso de la ceremonia, tanto el propio Wenders como la directora del festival, Tricia Tuttle, han aludido al tema en sendos discursos centrados en la necesidad de unidad entre los artistas para combatir las atrocidades cometidas por los tiranos. Sobre el escenario, varios de los galardonados han expresado su solidaridad con los gazatíes, y el cineasta sirio-palestino Abdallah Alkhatib, director de la película ganadora del premio a la Mejor Ópera Prima, "Chronicles From the Siege", se ha atrevido a acusar al gobierno alemán -principal patrocinador de la Berlinale- de ser "socio del genocidio israelí". Desde el patio de butacas, asimismo, se han gritado proclamas como "¡Palestina libre!" en más de una ocasión. (Seguir leyendo)