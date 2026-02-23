DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

En Directo
Irán advierte a la ONU que responderá "decisivamente" si enfrenta una agresión militar
El ejército de Estados Unidos prepara un posible ataque a Irán a la espera de la decisión de Trump
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Irán alcanzó un acuerdo con Rusia para comprar misiles portátiles, dice el FT
Irán ha llegado a un acuerdo secreto con Rusia para la adquisición de misiles portátiles por 500 millones de euros, visto como el mayor esfuerzo iraní por reconstruir sus defensas aéreas destruidas durante la guerra del año pasado con Israel, según revela este lunes el periódico 'Financial Times' (FT).
El acuerdo, firmado en Moscú en diciembre, compromete a Rusia a entregar 500 unidades de lanzamiento portátiles "Verba" y 2.500 misiles "9M336" en un plazo de tres años, según documentos rusos filtrados a los que el FT dice que tuvo acceso.
Irán insiste en que no permitirá la inspección de las instalaciones nucleares
Irán insistió este lunes en que no permitirá las inspecciones de las instalaciones atómicas atacadas por Israel y Estados Unidos en la guerra de los 12 días de junio hasta que no se defina un protocolo para ello y lo desvinculó de un posible acuerdo nuclear con Washington.
El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, dijo en una rueda de prensa que no existe en estos momentos un protocolo acerca de las inspecciones a instalaciones atacadas y que por ello no permitirá las revisiones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
Irak eleva las tensiones con Kuwait por sus reivindicaciones sobre zonas marítimas disputadas al emirato
El Ministerio de Exteriores de Irak ha reavivado este fin de semana un conflicto diplomático con Kuwait, tras haber depositado oficialmente ante Naciones Unidas sus listas de coordenadas de las líneas de base del mar territorial y las zonas marítimas iraquíes, que incluyen áreas sobre las que el emirato ha denunciado una violación de su soberanía.
La cartera iraquí anunció el sábado la entrega de las citadas coordenadas ante el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, de acuerdo a la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982. El documento incluye "la delimitación del mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental de la República del Irak".
Cinco partidos políticos kurdos iraníes pactan una alianza frente al régimen iraní
Cinco partidos kurdos con presencia en Irán han anunciado una alianza para unificar los objetivos políticos y enfrentarse al régimen de la República Islámica apoyando las protestas de las últimas semanas contra los ayatolás.
El Partido Democrático del Kurdistán Iraní (PDKI), el Partido de la Vida Libre del Kurdistán (PJAK), el Partido por la Libertad del Kurdistán (PAK), el Partido Komala del Kursidtán y la Organización de la Lucha del Kurdistán Iraní (Jabat) han anunciado así la creación de la Alianza de las Fuerzas Políticas del Kurdistán Iraní (AFPKI), informa la televisión kurdo-iraquí Rudaw.
Omán confirma que habrá una nueva ronda de diálogo nuclear EEUU-Irán el jueves en Ginebra
El ministro de Exteriores de Omán, Badr bin Hamad al Busaidi, confirmó este domingo que Ginebra albergará el próximo jueves una nueva ronda de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, en las que su país actúa como mediador.
"Me complace confirmar que las negociaciones entre EE.UU. e Irán están programadas para este jueves en Ginebra, con un impulso positivo para ir un paso más allá en la finalización del acuerdo", dijo en X.
Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, señaló en esa misma red social que su país "está comprometido con la paz y la estabilidad en la región".
Irán considera que "aún es bastante viable" lograr un acuerdo nuclear con EEUU
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, ha asegurado este domingo que considera que "aún es bastante viable" lograr un acuerdo nuclear con Estados Unidos y ha resaltado que será una solución "win-win", en la que todas las partes ganen porque la única solución al contencioso es diplomática.
"Creo que aún hay una buena oportunidad para conseguir una solución diplomática, basada en un juego win-win, y una solución que está a nuestro alcance", ha afirmado Araqchi en una entrevista con la televisión estadounidense CBS.
Araqchi se ha referido también al envío de fuerzas militares estadounidenses a la región del golfo Pérsico. "No hay necesidad de reforzar la presencia militar", ha asegurado y, de hecho, ha advertido de que esta presencia "no ayuda y no supone una presión".
Una mujer palestina muerta por disparos israelíes en la Franja de Gaza
Una mujer palestina ha muerto este domingo por disparos de militares israelíes en la zona de Beit Lahiya, en el norte de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025.
La víctima es Basma Aram Banat, de 27 años, quien recibió un disparo cerca de la plaza principal de Beit Lahiya, según informan fuentes locales y médicas citadas por la agencia de noticias oficial palestina, WAFA. La mujer murió dos horas después de recibir el disparo, debido a la gravedad de sus heridas.
Habla Netanyahu
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este domingo que está preparando un "hexágono" de alianzas internacionales con India y países africanos, asiáticos o mediterráneos como Grecia o Chipre para combatir el islamismo "radical". En declaraciones acompañado de su consejo de ministros, Netanyahu ha dado detalles de esta "visión" de un "sistema entero, básicamente un 'hexágono' de alianzas alrededor o dentro de Oriente Próximo".
