Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Kallas asume que no habrá acuerdo hoy para aprobar el 20º paquete de sanciones a Rusia por el bloqueo de Hungría
La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha admitido que hay problemas para que los Veintisiete aprueben este lunes el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, después de que Hungría haya anunciado que lo bloqueará en represalia al veto de Ucrania a la distribución de crudo ruso en territorio húngaro y eslovaco.
"Hoy habrá un debate sobre el vigésimo paquete de sanciones. Pero, como todos saben, creo que hoy no va a haber avances al respecto. Aun así, sin duda vamos a insistir en ello", ha indicado la jefa de la diplomacia europea en declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión de ministros de Exteriores de la UE que se celebra hoy en Bruselas.
Ucrania y Rusia reivindican el derribo de más de 250 drones en nuevas oleadas de ataques nocturnos
Las autoridades de Ucrania y Rusia han reivindicado este lunes el derribo de más de 250 drones lanzados en nuevas oleadas de ataques nocturnos en el marco de la guerra desatada hace cerca de cuatro años a consecuencia de la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.
Así, la Fuerza Aérea ucraniana ha indicado que sus sistemas de defensa aérea han derribado 105 de los 126 drones lanzados por las fuerzas de Moscú, si bien ha confirmado el impacto de 20 drones y un misil balístico en "once ubicaciones".
Los Veintisiete se reúnen este lunes en Bruselas con el 20º paquete de sanciones a Rusia aún en el aire
Los ministros de Asuntos Exteriores de los 27 Estados miembro de la Unión Europea se reúnen este lunes en Bruselas para tratar de cerrar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, con la idea de que esté aprobado el 24 de febrero, el día en el que se cumple el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania.
Durante la celebración de este Consejo de Asuntos Exteriores (CAE), los jefes diplomáticos de la UE discutirán sobre la propuesta de la Comisión Europea para una nueva ronda de sanciones contra el Kremlin, después de que se haya debatido a nivel de embajadores durante dos semanas sin que finalmente se haya llegado aún a un acuerdo.
Al menos tres muertos y cuatro heridos en ataques rusos en Odesa y Zaporiyia
Al menos tres personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas en un nuevo ataque con drones perpetrado por el Ejército de Rusia contra distintos puntos en las provincias ucranianas de Odesa, el sur del país, y de Zaporiyia, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022, según han denunciado las autoridades.
El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha apuntado en un breve mensaje en redes sociales que son dos las víctimas mortales en esta provincia, dos hombres de 20 y 45 años, mientras que los damnificados son tres personas de entre 23 y 45 años. Asimismo, ha precisado que dos de estos se encuentran en estado grave, si bien todos están recibiendo tratamiento médico.
Dinamarca destinará medio millón de euros más a Ucrania
El Gobierno de Dinamarca ha anunciado este domingo que destinará 3.800 millones de coronas danesas (medio millón de euros) adicionales al fondo de 2026 para Ucrania, a pocos días de que se cumplan cuatro años desde la invasión a gran escala por parte de Rusia.
"La lucha de Ucrania también afecta a nuestra seguridad. Europa no debe olvidar la lucha de los ucranianos, y por eso me parece importante que el Gobierno planee asignar más de 3.800 millones de coronas adicionales a Ucrania este año. Me enorgullece que Dinamarca esté liderando este camino", ha declarado el ministro de Defensa, Troels Lund Poulsen, en un comunicado en el que ha asegurado que el "apoyo a la defensa de Ucrania también contribuye a la defensa de Europa y de Dinamarca".
Zelenski asegura que Putin "ya ha empezado" la Tercera Guerra Mundial
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que su par ruso, Vladimir Putin, "ya ha comenzado" la Tercera Guerra Mundial y que la cuestión es "cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo", mientras que ha rechazado aceptar cesiones territoriales en el Donbás, en el este del país, como ha reclamado Moscú en las negociaciones de paz.
"Creo que Putin ya la ha comenzado", ha respondido al ser preguntado por el hipotético estallido de una Tercera Guerra Mundial en una entrevista con la BBC publicada este domingo. "La pregunta es cuánto territorio podrá conquistar y cómo detenerlo", ha agregado, alertando de que, desde su punto de vista, "Rusia quiere imponer al mundo una forma de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido para sí misma".
España sale a la calle para denunciar el olvido de Ucrania cuatro años después de la invasión rusa
Varias manifestaciones han recorrido este domingo diversas ciudades españolas para denunciar la situación de olvido de Ucrania cuando se cumplen cuatro años de la invasión rusa y alertar del riesgo de que si bien la guerra hoy es en territorio ucraniano, mañana puede ser en el resto de Europa. (Seguir leyendo)
La guerra de Ucrania supera en duración a la de Corea y en tres meses sobrepasará a la Primera Guerra Mundial
Cuatro años de conflicto son, en términos históricos, demasiados. Ese es el tiempo que llevan combatiendo las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la invasión a gran escala rusa desde la madrugada del 24 de febrero de 2022: 1457 días de destrucción y muerte. (Seguir leyendo)
Centenares de personas marchan en Barcelona para pedir el fin de la guerra en Ucrania
Centenares de personas han salido este domingo a la calle en Barcelona para pedir ayuda a Europa para acabar con la guerra en Ucrania en una manifestación convocada por la comunidad ucraniana en Cataluña coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa de este país.
La manifestación ha arrancado a las 17:00 horas desde el paseo de Gràcia y ha finalizado en forma de concentración en la plaza de Catalunya, donde se ha leído un manifiesto y se ha oído el testimonio de veteranos de guerra ucranianos.
Moscú derriba 21 drones ucranianos que se dirigían a la capital
Las defensas antiaéreas han derribado este domingo 21 drones ucranianos de ala fija que se dirigían la capital rusa, denunció su alcalde, Serguéi Sobianin.
"Los especialistas de los servicios para situaciones de emergencia trabajan en los lugares donde cayeron los fragmentos" de los aparatos no tripulados, señaló en las redes sociales.
Además, otra veintena de drones fueron abatidos sobre la región de Kaluga, a unos 200 kilómetros de Moscú.
