Borrell asegura que la guerra de Ucrania "no va a acabar con un acuerdo de paz"

El ex Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y exministro socialista, Josep Borrell, ha analizado este martes el conflicto en Ucrania, asegurado que la guerra "no va a acabar con un acuerdo de paz".

"La guerra no va a terminar con un acuerdo de paz, porque las condiciones que tendría que aceptar Ucrania son totalmente inaceptables", ha afirmado en la clausura del acto '¡Aguanta, Ucrania!', en el marco del cuarto aniversario de la invasión rusa, celebrado en Casa América (Madrid).

El ex jefe de la diplomacia europea ha vislumbrado que "a máximo" una solución podría ser "un acuerdo a la coreana" de "no paz y no guerra con una línea de demarcación y cada uno enfrente del otro".

En este sentido, ha afirmado que la guerra "se ha convertido en una guerra de desgaste" en la que no se tiene certeza de "quién va a aguantar más" aunque, bajo su opinión, Ucrania tiene una "chance fuerte de sobrevivir si Estados Unidos mantiene la ayuda de inteligencia a través de las constelaciones satelitales".

Fisura interna

La Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, anunció el pasado lunes que los Veintisiete no habían logrado acordar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia tras el bloqueo de Hungría, que había anunciado que vetaría cualquier medida a favor de Kiev hasta que no reanudara el transporte de petróleo a su país y a Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba.

Respecto a este bloqueo, Borrell ha calificado como "fisura interna dentro de la Unión Europea" el veto de Hungría a la operación y ha asegurado que debido a esto, "flaquea por dentro" el apoyo europeo a Kiev. Asimismo, ha declarado que Europa llega a este cuarto aniversario de la invasión rusa "con las manos vacías por no haber sido posible aprobar una nueva ronda de sanciones de Rusia".

Además, sobre el apoyo a Ucrania, el antiguo Alto Representante de la UE para Política Exterior ha comentado que en el seno del Consejo Europeo ha escuchado a varios países, "sin reparo alguno", decir que "esta guerra no la puede ganar Ucrania, y como no puede ganar, cuanto antes se acabe mejor".

Noticias relacionadas

Para finalizar, Borrell ha puesto en valor el "voluntarismo" del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, alegando que, "cuando se le ofreció sacarlo de Kiev", contestó que "no necesitaba un taxi, que necesitaba armas". "Esta respuesta sigue hoy siendo válida", ha concluido Borrell.