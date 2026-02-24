En Directo
Minuto a minuto
EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Venezuela anuncia las primeras 379 excarcelaciones tras aprobación de la Ley de Amnistía
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
El fiscal general de Venezuela apunta a una próxima cooperación "penal" con EEUU
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha apuntado este lunes a una próxima "cooperación penal" con las autoridades de Estados Unidos, en el marco de las nuevas relaciones entre Caracas y Washington tras la captura, en enero, del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Saab ha señalado que "en algún momento eso deberá ocurrir", en una entrevista concedida a la cadena estatal VTV, al ser preguntado por un "acercamiento" con su homóloga estadounidense, Pam Bondi.
Delcy Rodríguez pide "una nueva justicia" en su encuentro con víctimas de "violencia política"
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha recibido este lunes en el Palacio de Miraflores en Caracas a un grupo de víctimas de "violencia política" en el marco de la ley de amnistía aprobada la semana pasada por el Parlamento y que permite la excarcelación de presos por esta motivación, un extremo que la ONG Foro Penal eleva a más de 600.
La mandataria ha emplazado a las víctimas para que se incorporen al programa de convivencia nacional, apelando a que el perdón no es solo un "mandato legal", sino un acto de "desprendimiento necesario" para consolidar la paz, en términos similares al discurso emitido con motivo de la firma de la ley de amnistía. "Un ser humano no puede estar tomado por el odio", ha defendido, mientras que ha invitado a los afectados a participar en esta etapa política que "busca una reparación integral" de la sociedad venezolana. En este sentido, ha reclamado "una nueva justicia para todos, para toda Venezuela" ante lo que ha denunciado como la "criminalización de la pobreza". "Debemos superarlo. Porque hay génesis para el odio en esa involución de justicia", ha señalado.
EEUU insta a Sheinbaum a mantener la "determinación" contra el narcotráfico
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha celebrado este lunes el "gran golpe" atestado por las autoridades del país latinoamericano al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que en la víspera se saldó con la muerte de su líder, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'. En un mensaje dirigido a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el representante de la legación diplomática estadounidense ha valorado "la valentía y la rápida actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra CJNG". "Esto ha supuesto un gran golpe para una de las organizaciones criminales más violentas que atentan contra nuestras comunidades", ha agregado en unas declaraciones difundidas en X.
El Gobierno de Venezuela dice que más de 2.000 personas con medidas cautelares y 177 presos han sido ya liberados
El Gobierno de Venezuela anunció este lunes que un total de 2.021 personas con medidas cautelares y 177 presos han sido beneficiados en el marco de la ley de Amnistía, según el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria para el cumplimiento de la norma.
Más de 130 venezolanos regresan a su país en un vuelo de repatriación desde Estados Unidos
Un total de 134 venezolanos regresaron a su país en un vuelo de repatriación desde Miami (EEUU), según informó este lunes el Ministerio de Interior y Justicia de Venezuela. Del total del grupo, 114 son hombres, 17 mujeres y tres menores de edad, quienes recibieron "atención médica por parte de las instituciones nacionales" y fueron "trasladados a sus hogares por los organismos de seguridad", detalló la cartera de Estado en su canal de Telegram. El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas. Este es el vuelo número 115 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio para la repatriación de migrantes a finales de enero del año pasado y que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.
Delcy Rodríguez cambia a los viceministros de exteriores y destituye a la esposa de Alex Saab
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este lunes a nuevos viceministros de exteriores y destituyó a la de Comunicación Internacional, Camilla Fabri, esposa del empresario colombiano Alex Saab, conocido por ser colaborador del presidente Nicolás Maduro. Rodríguez anunció en redes sociales el nombramiento de Oliver Blanco, quien se identificaba con la oposición venezolana hasta hace unos meses, como viceministro para América del Norte y para Europa, este último cargo ocupado por la actual ministra de Comercio Exterior, Coromoto Godoy.
Tres supuestos narcotraficantes muertos en un nuevo ataque de EEUU en el Caribe
Tres supuestos narcotraficantes han muerto en un nuevo ataque de las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el mar Caribe, según ha informado el Mando Sur estadounidense en un comunicado. Desde septiembre, más de un centenar de personas han muerto en la campaña de ataques estadounidense. "Tres narcoterroristas varones han muerto durante esta acción. Ningún militar estadounidense ha sufrido daño", ha indicado el Mando Sur en un comunicado publicado en redes sociales.
El ataque se ha lanzado por orden del comandante del Mando Sur, el general Francis L. Donovan. "La Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur ha llevado a cabo un ataque cinético letal sobre una embarcación operada por una organización clasificada como terrorista", ha explicado.
Los activos del entorno de Maduro bloqueados en Suiza
Suiza bloquea activos venezolanos por valor de 687 millones de francos (unos 887 millones de dólares), un tercio de ellos congelados desde la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense, informó la agencia nacional ATS citando datos del Ministerio de Asuntos Exteriores suizo. Dos tercios ya estaban congelados antes de esa detención, en el marco de procedimientos penales en Suiza, pero tras la captura de Maduro se han bloqueado 239 millones de francos adicionales (308 millones de dólares).
Aplazan sentencia de 'El Pollo' Carvajal
La sentencia del antiguo jefe de inteligencia chavista, el exgeneral Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, prevista para este lunes, ha sido aplazada debido al cierre del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por la tormenta invernal que azota el noreste de Estados Unidos. El despacho de uno de sus abogados, Robert Feitel, confirmó a EFE que la sentencia no se celebrará hoy debido al cierre de la corte, y precisó que aún se desconoce la fecha en que se realizará.
Kallas propondrá que la UE levante las sanciones a Delcy
La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, anunció este lunes que propondrá que la UE levante las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, como había propuesto España. La jefa de la diplomacia europea dijo en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores que ve "dos vías" en relación con Venezuela, incluida una propuesta para levantar las sanciones contra Delcy Rodríguez, sobre la que habrá que ver si hay "consenso" en la UE, y una "discusión más amplia" sobre el nuevo enfoque de los Veintisiete hacia las autoridades venezolanas.
