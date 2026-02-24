En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Zelenski dice que la diplomacia no funcionará a menos que se presione más a Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Von der Leyen y Costa llegan a Kiev para apoyar a Ucrania en el cuarto aniversario de la invasión rusa
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han llegado ya a Ucrania, con el objetivo de "reafirmar" el apoyo financiero y militar europeo en el cuarto aniversario del lanzamiento de la invasión a gran escala de territorios ucranianos por parte de Rusia.
"En Kiev por décima vez desde el inicio de la guerra", ha publicado Von der Leyen en redes sociales, acompañando un vídeo en el que se la ve descender de un tren ante la recepción liderada por el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiha. La visita, anunciada en la víspera, tiene por objetivo "reafirmar que Europa apoya firmemente a Ucrania, financiera y militarmente, y durante este duro invierno"; subrayar el "firme compromiso" de Bruselas "con la justa lucha de Ucrania, y enviar un mensaje claro tanto al pueblo ucraniano como al agresor".
Guterres denuncia un agravamiento de la guerra en Ucrania al inicio de su quinto año
El secretario general de la ONU, António Guterres, ha denunciado el "inaceptable" agravamiento de la guerra en Ucrania, cuando se cumplen cuatro años del inicio de la ofensiva a gran escala rusa contra su vecino.
"Es sencillamente inaceptable", ha afirmado Guterres en un comunicado en el que recuerda que los civiles se llevan la peor parte del conflicto. De hecho, destaca que 2025 fue el año con el mayor número de civiles muertos en Ucrania.
"Esta es una guerra devastadora, una mancha en nuestra conciencia colectiva y sigue siendo una amenaza para la paz y la seguridad regionales e internacionales", ha advertido.
La UE refuerza los gestos con Ucrania en el aniversario de la guerra mientras Hungría evidencia la división
La Unión Europa ha reforzado los símbolos de apoyo a Kiev de cara al cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania con actos extraordinarios, exhibición de enseñas y el viaje de sus dos principales mandatarios a la capital ucraniana, muestras de apoyo que contrastan con la división existente entre los Veintisiete, reflejada este lunes con el bloqueo de Hungría a dos medidas clave.
Este lunes, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se han reunido en Bruselas para tratar sin éxito de aprobar el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, y a fin de dar el último visto bueno necesario a una modificación del presupuesto comunitario para aprobar el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev en aras de cubrir sus necesidades urgentes de financiación.
Dos civiles muertos en ataques de drones ucranianos en Rusia
Dos civiles han muerto en ataques de drones ucranianos sobre la región fronteriza rusa de Briansk, según ha informado el gobernador de este territorio, Alexandr Bogomaz.
"Un civil ha muerto en el ataque terrorista. Nuestras condolencias a la familia de la víctima", ha afirmado Bogomaz en un primer mensaje publicado en redes sociales sobre un ataque en la localidad de Goritsi, distrito de Pogarski.
Un segundo ataque sobre Troebortnoye, distrito de Sevski, con un dron kamikaze que ha impactado sobre un vehículo en movimiento ha costado la vida a otro civil, según Bogomaz.
El Consejo de Europa abre un proceso de reparaciones para compensar a 6,8 millones de refugiados ucranianos
El Consejo de Europa ha anunciado este lunes la apertura de un proceso especial de reparaciones en el marco del mecanismo de compensación internacional puesto en marcha a raíz de la invasión rusa de Ucrania y que permitirá compensar a unos 6,8 millones de refugiados ucranianos que han tenido que abandonar el país.
El Registro de Daños para Ucrania incluye ahora una categoría específica para aquellos que buscan este tipo de ayudas debido a las consecuencias de la "agresión rusa" contra territorio ucraniano y que han visto imposibilitada la idea de regresar a su país de origen.
"Esto permite a las personas que se han visto forzadas a abandonar su país para irse al extranjero y que no han podido volver, presentar solicitudes por los daños causados. Para muchos, este desplazamiento implica una separación prolongada de su hogar, la ruptura de sus familias y una situación psicológica complicada", ha indicado el Consejo de Europa en un comunicado.
Ucrania asegura haber "restaurado el control" desde enero en más de 400 kilómetros cuadrados de territorio
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este lunes haber "restaurado el control" en más de 400 kilómetros cuadrados de territorio en la zona sur del país desde enero, en el marco de la guerra desatada por la orden de invasión firmada el 24 de febrero de 2022 por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.
El jefe del Ejército ucraniano, Oleksander Sirski, ha afirmado en un comunicado publicado en redes sociales que desde finales de enero "se ha restaurado el control en más de 400 kilómetros cuadrados de territorio y ocho localidades en dirección a Oleksandrivka", sin especificar si todas estas zonas estaban ocupadas por Rusia o eran zonas en disputa.
Bruselas dice a Orbán que se comprometió a no vetar el préstamo a Kiev y que hacerlo rompe la cooperación leal
La Comisión Europea ha recordado este lunes al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, de que se comprometió con el resto de socios a permitir el préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania para cubrir sus necesidades urgentes de financiación, al tiempo que le ha avisado de que bloquear el desembolso supondría por tanto una ruptura de la "cooperación leal" a la que se deben los 27.
El Gobierno húngaro ha anunciado su veto al préstamo "hasta que Ucrania no reanude el transporte de petróleo a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba", pero el Ejecutivo comunitario ha reaccionado también a este aviso recordando que "fue Rusia quien destruyó el oleoducto" y que Kiev se ha comprometido a repararlo, aunque los tiempos dependen de la decisión de Ucrania.
Merz pide "aumentar la presión" sobre Rusia y denuncia la "barbarie" de Moscú por la invasión de Ucrania
El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha hecho este lunes un llamamiento a "aumentar la presión" sobre Rusia y ha denunciado la "barbarie" de Moscú por la invasión de Ucrania, en la víspera del inicio de la invasión rusa del país europeo, iniciada el 24 de febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
"Esta guerra solo terminará cuando Rusia ya no vea sentido en continuarla. Cuando Rusia ya no pueda esperar obtener más ganancias territoriales, cuando los costes de esta locura se hayan vuelto simplemente demasiado altos", ha dicho Merz en un foro sobre Ucrania en la Fundación Konrad Adenauer. Por eso debemos mantener la presión sobre Rusia e incluso debemos aumentarla", ha sostenido.
Hungría defiende su bloqueo a las sanciones de Rusia y carga contra Kiev por atacar su soberanía energética
El ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, ha defendido el bloqueo de su país al nuevo paquete de sanciones de la UE contra Rusia y el préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev, esgrimiendo que "Ucrania odia a Hungría" y que su país es soberano para elegir qué fuentes de energía compra mientras que Kiev "no tiene derecho" a poner en riesgo su seguridad energética.
"No odiamos a Ucrania, el problema es que el Estado ucraniano odia a Hungría y ha llevado a cabo un enfoque político antihúngaro durante los últimos diez años. Ucrania se ha comportado de manera muy hostil hacia Hungría", ha sostenido el jefe de la diplomacia húngara en declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión de ministros de Exteriores de los 27 que tiene lugar este lunes en Bruselas.
Putin afirma que Rusia "lucha por su futuro y su independencia" de cara al cuarto aniversario de la guerra
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este lunes que las tropas rusas están "luchando por su futuro, su independencia, la verdad y la justicia" y ha destacado el "coraje" y la "fortaleza" de la población rusa, unas palabras que llegan a tan solo un día de que se cumpla el cuarto aniversario del inicio de la invasión de Ucrania.
Durante un discurso dado con motivo del Día del Defensor de la Patria, Putin ha vuelto a mostrar su "orgullo y gratitud" frente a aquellos que "arriesgan sus vidas con valentía y muestran su amor por Rusia y su pueblo, especialmente al cumplir sus deberes militares en las fronteras y en la zona en la que tiene lugar la operación militar especial", nombre con el que hace referencia a la invasión.
