Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Países nórdicos y bálticos aportarán 12.500 millones de euros en ayuda a Kiev en 2026

Los países nórdicos y bálticos se comprometieron en Kiev este martes, día en que se cumplen cuatro años del inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, a entregar unos 12.500 millones de euros (más de 14.000 millones de dólares) en 2026 en ayuda militar al país invadido.

En un comunicado conjunto, los primeros ministros de Noruega, Dinamarca, Suecia, Islandia, Estonia y Letonia, además de los presidentes de Lituania y Finlandia, manifestaron su condena a la guerra de agresión rusa contra Ucrania y reiteraron su compromiso con el apoyo a Kiev ante Moscú.