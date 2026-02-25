Tensión en el Caribe
Cuba mata a cuatro tripulantes de una embarcación civil de Estados Unidos
La Guardia Fronteriza de Cuba asegura que la embarcación no obedeció el alto y abrió fuego contra la patrulla en Villa Clara
EFE
La Tropa Guardafrontera cubana mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de EE.UU. que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial, informó el Ministerio del Interior (Minint).
El comunicado indicó asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas, así como "el comandante de la embarcación cubana", en la que patrullaban en total cinco personas. Todos los lesionados "fueron evacuados y recibieron asistencia médica".
El Minint no aportó datos sobre las identidades o las posibles motivaciones de los integrantes de la lancha rápida. El suceso se registró en el cayo Falcones, provincia de Villa Clara (centro de Cuba).
- El bar bazar de Cáceres
- Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres
- La Madrila y su emblemática discoteca Faunos se consolidaron como referencia del ocio nocturno en Cáceres en 1987
- La calle con más establecimientos cerrados por metro cuadrado de Plasencia está a un paso de la plaza Mayor
- Desmontando el Hilton de Godoy en Cáceres: jardines, gastronomía, artesanía y arte con 3,7 millones en fondos FEDER
- Offipapel ya tiene repuesto en Gil Cordero: una franquicia nacional que busca trabajadores en Cáceres
- Corte total del tráfico en la avenida Felipe VI de Mérida este martes y miércoles por obras urgentes
- De Punt Roma a Springfield: los cierres más traumáticos del comercio del centro de Cáceres