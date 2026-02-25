Investigación
La policía halló en el piso de Epstein en París fotos de mujeres desnudas y objetos macabros, según BFM
La redada de 2019 reveló el contenido del inmueble mientras Francia reactiva las investigaciones por las ramificaciones locales del caso
EFE
El lujoso piso en París del criminal sexual estadounidense Jeffrey Epsteinestaba decorado con decenas de fotos de mujeres desnudas, objetos como un cráneo humano y también había imágenes del financiero junto a personalidades como Bill Clinton, Michael Jackson o incluso saludando al papa Juan Pablo II.
También se encontró un cráneo de morsa y un elefante disecado, entre otros extravagantes objetos.
Los detalles del contenido del inmueble fueron divulgados este miércoles por el canal televisivo francés BFM, que tuvo acceso a información que la policía francesa recabó durante una redada en septiembre de 2019 (tras la muerte de Epstein en prisión) en el lujoso apartamento que tenía en el número 22 de la avenida Foch de la capital francesa.
Mujeres desnudas
En cuanto a las fotos de mujeres, se encontraban dispuestas por la superficie del apartamento de 800 metros cuadrados en lugares como los baños.
De acuerdo a la información recopilada por BFM, en la casa parisina había unos 150 marcos con fotos, 98 de ellas de mujeres y 65 de ellas desnudas.
Varias de las instantáneas mostraban a Jeffrey Epstein rodeado de mujeres desnudas, en la playa, en su salón de masajes o de vacaciones.
En algunas fotos, las mujeres aparecen con el rostro descubierto, a veces en poses lascivas, y otras eran directamente primeros planos de partes íntimas.
Investigación en Francia
En Francia, la Fiscalía decidió este mes abrir nuevas investigaciones sobre las ramificaciones locales del caso Epstein, tanto en relación a posibles crímenes sexuales ocurridos en el país como a posibles delitos financieros.
Se decidió nombrar a cinco magistrados para supervisar esas operaciones: tres para los delitos sexuales y dos para los aspectos económicos y financieros.
Investigación en EEUU
Las pesquisas se abrieron después de que, el 30 de enero pasado, en Estados Unidos se hicieran públicos millones de documentos del expediente, lo que reveló nuevos detalles sobre las conexiones de Epstein con figuras prominentes a nivel mundial.
En esos documentos París aparece con regularidad, ya que el empresario pasaba en la capital francesa varias semanas al año.
Las figuras francesas más afectadas por las revelaciones han sido el exministro socialista Jack Lang (que a consecuencia del escándalo tuvo que dimitir de su puesto al frente del Instituto del Mundo Árabe en París) y del diplomático Fabrice Aidan.
Tanto Lang como su hija Caroline están bajo una investigación preliminar por los cargos de "fraude fiscal agravado y blanqueo de capitales" por su presunta relación financiera con Epstein a través de una sociedad en las Islas Vírgenes.
Por su parte, Aidan habría tenido relación personal con Epstein entre 2010 y 2017, especialmente a través del intercambio de informaciones diplomáticas y de algunas transacciones financieras.
Otros franceses que figuran en los documentos son el agente de modelos Daniel Siad, mencionado en el caso como posible reclutador de víctimas sexuales de Epstein.
Además, existe una denuncia ante la Fiscalía de París contra el director de orquesta Frédéric Chaslin, también mencionado en los papeles, por presuntos actos de acoso sexual cometidos en 2016.
- El bar bazar de Cáceres
- Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres
- La Madrila y su emblemática discoteca Faunos se consolidaron como referencia del ocio nocturno en Cáceres en 1987
- La calle con más establecimientos cerrados por metro cuadrado de Plasencia está a un paso de la plaza Mayor
- Desmontando el Hilton de Godoy en Cáceres: jardines, gastronomía, artesanía y arte con 3,7 millones en fondos FEDER
- Offipapel ya tiene repuesto en Gil Cordero: una franquicia nacional que busca trabajadores en Cáceres
- Corte total del tráfico en la avenida Felipe VI de Mérida este martes y miércoles por obras urgentes
- De Punt Roma a Springfield: los cierres más traumáticos del comercio del centro de Cáceres