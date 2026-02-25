Viaje a España
El Vaticano confirma que León XIV viajará a España del 6 al 12 de junio de 2026.
La oficina de prensa del Vaticano ha confirmado que León XIV viajará a España desde el 6 hasta el 12 de junio de 2026, según un comunicado emitido este miércoles. "El programa del viaje será informado más adelante", han añadido las autoridades vaticanas.
Como adelantó días atrás EL PERIÓDICO, León XIV realizaría una visita de una semana, con escalas primero en Madrid, después en Barcelona y, por último, en Canarias.
En particular, en la capital española se trabaja con la hipótesis de un encuentro multitudinario con jóvenes y de una misa "abierta a todo el mundo", aunque las mismas fuentes advierten de que ni el lugar ni el calendario están cerrados. El muy probable saludo institucional con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según explicaron fuentes consultadas por este diario, está siendo gestionado de la Secretaría de Estado vaticana.
