Zelenski anuncia una purga dentro de los servicios de seguridad de Ucrania: "Ya han comenzado las detenciones"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha informado este miércoles del comienzo de una purga dentro del Sistema de Servicio de Ucrania (SBU) de todos aquellos funcionarios cuyos intereses no coincidan con los del país. "Ya hay resultados, ya han comenzado los arrestos pertinentes", ha contado.

"He dado indicaciones a Yevheni Jmara y Oleksandr Poklad --jefes interinos del SBU-- para depurar del servicio a aquellos cuyos intereses no son los de Ucrania", ha anunciado Zelenski, incidiendo en que "todos los que ocupan cargos gubernamentales deben trabajar por y por el bien de Ucrania".

Jmara asumió la dirección del SBU de manera interina a principios de año, tras la renuncia de Vasil Maliuk, considerado el artífice de algunas de las operaciones más destacadas de las fuerzas ucranianas durante la guerra, como los ataques de junio de 2025 contra el puente de Crimea y bases aéreas rusas.

No obstante, su papel al frente del SBU --del que sigue formando parte como jefe de "operaciones asimétricas"-- estuvo también marcado por las operaciones que realizó contra organismos anticorrupción, que generó críticas tanto dentro de Ucrania, como entre sus socios internacionales.

El comandante de logística de la Fuerza Aérea de Ucrania y un jefe regional del Servicio de Seguridad (SBU, por sus siglas en ucraniano) fueron detenidos por un caso de corrupción pública, confirmó este miércoles el fiscal general del país, Ruslán Krávchenko. Según el periódico Ukraínskaya Pravda, se trata de Andréi Ukraínets y el jefe del SBU en la provincia de Zhitómir, Vladímir Kompaniichenko.

A los funcionarios se les acusa de corrupción en la construcción de refugios para aviones, para la cual se destinaron en mayo pasado 1.400 millones de grivnas (alrededor de 32 millones de dólares).

Inspecciones del Departamento de Contrainteligencia Militar del SBU revelaron graves irregularidades en el proceso. "Los proyectos no cumplían los requisitos de seguridad, las estructuras no garantizaban la protección adecuada de la aviación y el costo las obras fue considerablemente inflado», detalló el fiscal general, agregando que, pese a ello, «se inició el reembolso de los anticipos previstos en los contratos".

Con el fin de ocultar la gestión irregular de los fondos públicos y detener las inspecciones, Ukraínets recurrió a Kompaniichenko para que le ayudara a sobornar a los dirigentes de contrainteligencia militar. "Para evitar responsabilidades y garantizar la no intervención en el proceso de auditoría, los funcionarios propusieron transferir alrededor de 13 millones de grivnas [unos 300.000 dólares] a cambio de ocultar el desvío de fondos públicos. También se planeaba contratar a auditores ‘leales’ para que elaboraran informes falsos sobre la calidad de la construcción», señaló Krávchenko, que apuntó que la detención se produjo «durante el intento de transferir beneficios ilícitos" y se incautaron 320.000 dólares en efectivo.