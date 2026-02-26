Dimite el presidente del Foro de Davos por sus contactos con Epstein

La lista de figuras apeadas de sus puestos entre la elite internacional por sus contactos con el pederasta Jeffrey Epstein suma al presidente del Foro Económico de Davos y exministro de Exteriores noruego Borge Brende. La organización informó a través de un comunicado de la dimisión del político y diplomático, que llevaba desde 2017 al frente de la mayor cita mundial de líderes y empresarios en esa localidad suiza.

Contra Brende se abrió a principios de febrero una investigación externa por sus contactos con Epstein. El detonante son tres cenas aparentemente de negocios con el multimillonario estadounidense. La organización explicó entonces que el objetivo era cumplir con las debidas prerrogativas de transparencia e integridad.

Las cenas investigadas corresponden a 2018 e incluyeron, además de varios diplomáticos noruegos, al propio Epstein. Las citas salieron a relucir al ser desclasificados unos 3,5 millones de archivos, documentos y fotos del multimillonario a finales de enero. Brende explicó que por entonces desconocía los antecedentes de Epstein.

Altas instituciones noruegas

La desclasificación del material ha salpicado a otras altas instituciones noruegas, como el Comité Nobel y el servicio de Exteriores del país nórdico, además de a la princesa Mette-Marit, la esposa del príncipe heredero Haakon, quien chateó durante años con Epstein.

El Consejo de Europa suspendió de inmunidad a quien fue su secretario general, además de exprimer ministro noruego y expresidente del Comité Nobel, Thorbkorn Jagland, al que la fiscalía de Oslo investiga por presunta corrupción en relación con un negocio inmobiliario de Epstein.

Jagland fue jefe del Gobierno noruego entre 1996 y 1997, titular de Exteriores entre 2000 y 2001, secretario general del Consejo de Europa entre 2009 y 2019 y presidente del Comité Nobel de 2009 a 2015. Junto a esta figura de peso en el ámbito político, son asimismo objeto de investigación dos altos diplomáticos, la exembajadora en Irak y Jordania Mona Juul, así como su esposo, el Terje Rod-Larsen. El matrimonio formaba parte del grupo de participantes en las cenas de Epstein con el expresidente del foro económico de Davos.