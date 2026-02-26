Convocatoria
Dinamarca celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 24 de marzo
EFE
Copenhague
La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, anunció este jueves la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 24 de marzo.
Frederiksen, que ya había encabezado un Ejecutivo en minoría entre 2019 y 2022, gobierna desde hace cuatro años en coalición con el Partido Liberal y el centrista Partido Moderado.
- Un conductor sin carnet y positivo en drogas huye de un control, embiste a dos policías locales, les causa lesiones y les destroza el frontal del coche en Cáceres
- Más de 16.000 personas se darán cita en la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes, que hará un homenaje al cantaor flamenco Juando
- Desmontando el Hilton de Godoy en Cáceres: jardines, gastronomía, artesanía y arte con 3,7 millones en fondos FEDER
- Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres
- Impuestos, campo y Almaraz: las bases del posible acuerdo PP-Vox en Extremadura
- La Guardia Civil busca a un hombre de 59 años desaparecido en la alquería hurdana de Cerezal
- De los cubatas por 12 pesetas a nuevas viviendas en bajos comerciales de La Madrila Alta de Cáceres
- Cuatro años esperando una vivienda social en Plasencia y se queda fuera: 'Tengo un niño menor y en un mes nos tenemos que ir del piso