Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Convocatoria

Dinamarca celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 24 de marzo

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen. / Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard

EFE

Copenhague

La primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, anunció este jueves la convocatoria de elecciones generales anticipadas para el próximo 24 de marzo.

Frederiksen, que ya había encabezado un Ejecutivo en minoría entre 2019 y 2022, gobierna desde hace cuatro años en coalición con el Partido Liberal y el centrista Partido Moderado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un conductor sin carnet y positivo en drogas huye de un control, embiste a dos policías locales, les causa lesiones y les destroza el frontal del coche en Cáceres
  2. Más de 16.000 personas se darán cita en la Feria Agroalimentaria de Valdefuentes, que hará un homenaje al cantaor flamenco Juando
  3. Desmontando el Hilton de Godoy en Cáceres: jardines, gastronomía, artesanía y arte con 3,7 millones en fondos FEDER
  4. Buscan a un 'therian' en la Facultad de Magisterio de Cáceres
  5. Impuestos, campo y Almaraz: las bases del posible acuerdo PP-Vox en Extremadura
  6. La Guardia Civil busca a un hombre de 59 años desaparecido en la alquería hurdana de Cerezal
  7. De los cubatas por 12 pesetas a nuevas viviendas en bajos comerciales de La Madrila Alta de Cáceres
  8. Cuatro años esperando una vivienda social en Plasencia y se queda fuera: 'Tengo un niño menor y en un mes nos tenemos que ir del piso

Dinamarca celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 24 de marzo

Dinamarca celebrará elecciones generales anticipadas el próximo 24 de marzo

Las excelencias gastronómicas de Tentudía podrían formar parte de la oferta de la Red de Hospederías de Extremadura

Las excelencias gastronómicas de Tentudía podrían formar parte de la oferta de la Red de Hospederías de Extremadura

Plasencia facilita el reciclaje de vidrio en el casco histórico con nuevos contenedores y recogida puerta a puerta

Plasencia facilita el reciclaje de vidrio en el casco histórico con nuevos contenedores y recogida puerta a puerta

Detenido un hombre por violar el pasado mes de julio a una joven en Almería por orden de otra mujer

Detenido un hombre por violar el pasado mes de julio a una joven en Almería por orden de otra mujer

Cinco atletas extremeños, a por las finales en el Campeonato de España en Valencia

Cinco atletas extremeños, a por las finales en el Campeonato de España en Valencia

Vídeo | Localizan con vida y en buen estado a Manuel Duarte, el vecino de Cerezal desaparecido desde el lunes

Tracking Pixel Contents