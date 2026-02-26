Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania cifra en más 1.700 los combatientes africanos que luchan junto al Ejército ruso

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha cifrado este miércoles en más de 1.700 los combatientes africanos que luchan del bando ruso en el contexto de la invasión de Ucrania.

"Según nuestros datos, hasta el día de hoy más de 1.780 ciudadanos del continente africano están combatiendo en el ejército ruso. Es decir, estamos hablando de mercenarios", ha afirmado en el contexto de la visita del ministro de Exteriores de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, a Kiev.