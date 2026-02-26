Más novedades en Venezuela: dimite el fiscal general Tarek William Saab

Las novedades no cesan en Venezuela desde el 3 de enero cuando un comando especial norteamericano secuestro a Nicolás Maduro. Tarek William Saab, un eslabón importante del aparato represivo en su condición de fiscal general, abandonó su puesto después de nueve intensos años. Dimitió sin explicar las razones que lo llevaban a abandonar su condición de principal acusador en nombre del Estado. La renuncia fue presentada ante la Asamblea Nacional que maneja Jorge Rodríguez, hermano de la "presidenta encargada", Delcy Rodríguez.

La autoridad parlamentaria leyó las escuetas dimisiones remitidas por Saab y también el defensor del Pueblo, Alfredo José Ruiz Angulo. Ambos funcionarios ocupaban sus puestos desde agosto de 2017, cuando Maduro los ubicó en puestos estratégicos en medio de uno de los momentos más candentes del conflicto político interno, marcado por más de 100 muertos en las luchas callejeras entre opositores y fuerzas de seguridad. Saab había sido ratificado en octubre de 2024 hasta 2031.

La noticia provocó un silencioso revuelo en Caracas. Saab, abogado y poeta vocacional, ha sido parte del esquema disciplinador de la sociedad, y si bien respaldó, como Diosdado Cabello, el ministro de Interior y Justicia, la Ley de Amnistía, los drásticos cambios políticos de los últimos 50 días han erosionado de manera sensible su autoridad.

Una larga trayectoria

Había sido parte del núcleo fundador del proyecto encabezado por Hugo Chávez en los años noventa. Fue diputado y gobernador estadual. Saab había llegado a la fiscalía general durante uno de los momentos más críticos del madurismo. Una Asamblea Constituyente que nunca redactó una Carta Magna lo designó en reemplazo de la destituida Luisa Ortega Díaz, quien había tomado distancia del Palacio de Miraflores. Su gestión fue objeto de severas críticas de los organismos humanitarios venezolanos e internacionales.

Larry Devoe es el nuevo y provisional fiscal. Su antecesor ocupará la defensoría del Pueblo. Este enroque no disimula el impacto político de su dimisión ni tampoco responde a la pregunta sobre su permanencia en esa área.

No deja de llamar la atención el hecho de que Devoe venía trabajando con Delcy Rodríguez en el ministerio de Petróleo y la presidenta encargada ha comenzado un discreto pero persistente cambio de piezas en el Gobierno. Los antecedente, sin embargo, no le auguran continuidad en el tiempo como fiscal general. Entre 2016 y 2017, había representado al Estado venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por entonces alegó que en su país no existían presos políticos.