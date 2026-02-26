El Reino Unido, sobre el Tratado de Gibraltar: "Protege la soberanía británica y la autonomía militar"

El Gobierno británico ha señalado que el Tratado sobre Gibraltar, cuyo borrador ha sido publicado este jueves, "protegerá la soberanía" y la "autonomía militar" del Reino Unido. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores ha destacado que el acuerdo jurídico pone fin al "último gran asunto sin resolver" del Brexit y evita la imposición de controles a las personas y a las mercancías en la frontera con España, algo que hubiera "devastado" la economía del Peñón y hubiera costado cientos de millones de libras al año a cargo de los contribuyentes británicos.

El Gobierno británico ha querido remarcar el tema de la soberanía para dejar claro que el Reino Unido no está haciendo concesiones en esta materia, al mismo tiempo que ha insistido en su compromiso con el llamado "doble candado", el cual establece que Londres nunca aceptará acuerdos bajo los cuales Gibraltar pase a estar bajo soberanía de otro Estado "en contra de su voluntad libre y democráticamente expresada" y determina que no se iniciará ningún proceso de negociaciones sobre soberanía con el que los ciudadanos del Peñón no estén de acuerdo.

"En estrecha colaboración con el Gobierno de Gibraltar, y sin acordar nada sin su consentimiento, contamos con un tratado que preserva la soberanía y ofrece certidumbre cuando el modo de vida de Gibraltar se vio amenazado. El compromiso del Reino Unido con Gibraltar nunca flaqueará", ha asegurado el secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty.

Desarrollo económico

Las autoridades británicas sostienen que mantener una frontera dura hubiera supuesto controles obligatorios de pasaportes y colas interminables para los cerca de 15.000 trabajadores transfronterizos, además de imponer un modelo aduanero con "engorrosos" controles en la frontera terrestre. La solución acordada con Bruselas, aseguran, permitirá reforzar la conectividad y las oportunidades económicas de la región gracias a la apertura de vuelos directos entre Gibraltar y otros destinos de la Unión Europea.

El desarrollo económico del territorio ha sido uno de los principales argumentos esgrimidos por el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, quien ha señalado que el tratado "salvaguarda la economía y ofrece la certidumbre que necesitan los ciudadanos y las empresas", al mismo tiempo que protege "de forma inequívoca" la posición del Peñón en materia de soberanía. "[El acuerdo] permite a Gibraltar mirar al futuro con confianza, protegiendo nuestro estilo de vida británico y abriendo nuevas oportunidades de crecimiento y prosperidad", ha asegurado.

Críticas de la derecha

El Tratado ha generado recelos entre los defensores del Brexit, quienes temen que suponga un paso más hacia la pérdida de la soberanía británica sobre el territorio. El Partido Conservador ha reclamado al Gobierno que presente cuanto antes el texto en el Parlamento para que este pueda ser sometido a escrutinio. "Gibraltar es británico. Su población ha elegido repetida y abrumadoramente permanecer bajo la soberanía británica. Cualquier tratado que otorgue a España nuevos poderes sobre la entrada, la residencia, las infraestructuras o la aplicación de la ley debe ser examinado línea por línea por el Parlamento antes de que entre en vigor", ha afirmado la diputada 'tory' Wendy Morton.

Tanto el Reino Unido como la UE aseguran estar trabajando para que el acuerdo pueda entrar en vigor lo antes posible. Los equipos jurídicos están completando la revisión y la traducción del texto con el objetivo de que todos los parlamentos tengan acceso al mismo "en el mismo plazo". El tratado se someterá a votación del Parlamento británico antes de su ratificación, un trámite que no debería presentar obstáculos ya que el Partido Laborista cuenta con una amplia mayoría en la Cámara de los Comunes.