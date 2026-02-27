En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia alcanza infraestructura portuaria de la región de Odesa en un nuevo ataque sobre Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia alcanza infraestructura portuaria de Odesa en un nuevo ataque masivo con drones
Rusia alcanzó durante la pasada noche infraestructura portuaria de la región de Odesa, en el sur de Ucrania y ribereña del mar Negro y el Danubio, según informó en sus redes sociales el ministro ucraniano de Desarrollo, Oleksí Kuleba. "A consecuencia del ataque se han registrado daños en infraestructuras, almacenes y fábricas, y también en técnica industrial", dijo Kuleba, que explicó que uno de los incendios causados por el bombardeo afectó a contenedores de productos alimenticios. Según dijo Kuleba, Rusia ha provocado daños desde el comienzo de la guerra en cerca de setecientas infraestructuras portuarias ucranianas y sus ataques han alcanzado también más de 150 barcos civiles.
Rusia derriba casi 150 drones ucranianos en doce horas, incluyendo 17 cerca de Moscú
Las defensas antiaéreas rusas derribaron entre las 20:00 hora de Moscú (17:00 GMT) del jueves y las 07:00 (04:00 GMT) de hoy 148 drones ucranianos de ala fija, incluyendo 17 que se dirigían a la capital rusa, según el Ministerio de Defensa de Rusia. La dependencia castrense indicó en dos partes publicados en Telegram que 53 drones fueron derribados en la noche del jueves sobre diez regiones rusas, entre ellos doce en la región de Moscú, y posteriormente, de otros 95 drones sobre once regiones y los mares Negro y Azov, incluyendo cinco que volaban a la capital rusa.
Alcalde de Moscú informa del derribo de casi 30 drones ucranianos
Las defensas antiaéreas rusas derribaron en poco más de seis horas un total de 27 drones ucranianos que se dirigían a la capital rusa, informó el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin. Inicialmente, Sobianin alertó en redes sociales de una decena de drones enemigos, que fueron neutralizados en las inmediaciones de la capital rusa durante la tarde del jueves.
Más tarde, en otros mensajes, el alcalde moscovita subió a 27 el número de los aparatos no tripulados, cuyo objetivo era burlar las defensas aéreas de la capital rusa. La situación obligó a cerrar temporalmente los cuatro aeropuertos moscovitas - Sheremétievo, Domodédovo, Vnúkovo y Zhukovski -, que reanudaron sus operaciones tras el levantamiento de la amenaza de nuevos ataques.
Próxima reunión Ucrania-EE.UU.-Rusia será “lo más probable” en Abu Dabi, según Zelenski
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este jueves tras hablar desde Kiev con sus emisarios y los mediadores de la Casa Blanca en el conflicto ruso-ucraniano que la próxima reunión entre ucranianos, estadounidenses y rusos está prevista para principios de marzo y se celebrará seguramente en Abu Dabi.
“Lo más probable, la próxima reunión será en los Emiratos, concretamente en Abu Dabi. Contamos con que sea a principios de marzo”, dijo en su discurso a la nación Zelenski, que explicó también que habló varias veces durante el día con sus dos emisarios Rustem Umérov y David Arajamia y también con los enviados de Washington Steve Witkoff y Jared Kushner.
Ucrania y EE.UU. terminan las reuniones centradas en la reconstrucción posguerra
Delegaciones de Ucrania y Estados Unidos concluyeron este jueves una reunión de menos de cuatro horas en Ginebra, que estuvo centrada en conversaciones en torno a la reconstrucción de la infraestructura del país en el periodo posguerra.
Aunque se esperaba que esta fuera una reunión trilateral, es decir en la que participara también Rusia y que se avanzara en las discusiones sobre como poner fin al conflicto armado, Moscú no envió a una delegación a la ciudad suiza, como sí hizo hace dos semanas.
Según la agencia estatal de noticias TASS, el enviado especial del Kremlin para la cooperación económica, Kirill Dmitriev, se trasladó a Ginebra y llegó al hotel donde se celebraba la reunión mientras ésta tenía lugar, pero la Misión Diplomática Rusa en Ginebra no confirmó si había tenido alguna interacción con ambas o alguna de las delegaciones.
Dos sudafricanos mueren en Ucrania tras ser reclutados con ofertas laborales falsas
El ministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, Ronald Lamola, confirmó este jueves la muerte de dos ciudadanos sudafricanos que fueron reclutados para luchar en Ucrania junto al Ejército ruso, a través de ofertas laborales fraudulentas.
Lamola explicó en rueda de prensa en Durban, ciudad costera de KwaZulu-Natal (este), que el Gobierno fue informado de las muertes durante las gestiones para asegurar el regreso de otros 17 sudafricanos que habían viajado a la zona de conflicto.
"Los que conocemos son dos de los que se nos ha informado que han muerto, pero no formaban parte de los 17. Así que eso debe quedar muy claro: no formaban parte de los 17, pero sí formaban parte de otra campaña de reclutamiento u otro fraude que los llevó allí", declaró el ministro.
Kiev prepara cambios en el sistema de movilización ante la escasez de tropas
Ucrania prepara nuevos pasos para reducir la escasez de soldados, ofreciendo mayor previsibilidad y motivación a los posibles reclutas, al tiempo que aborda los problemas causados por el creciente número de efectivos que abandonan las unidades sin autorización.
La guerra de Ucrania, que acaba de entrar en su quinto año, ha convertido la movilización en un tema muy delicado para los ucranianos, pues desde que el flujo de voluntarios disminuyó tras los primeros meses de la invasión, el país ha dependido cada vez más de la movilización obligatoria para mantener estables las filas de su Ejército.
Francia descarta las acusaciones de Rusia sobre el supuesto suministro de una bomba nuclear a Ucrania
Las autoridades de Francia han descartado este jueves la posibilidad de estar tratando de dotar a Ucrania de una "bomba nuclear o sucia", tal y como ha asegurado esta semana el Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia (SVR), que afirma que Londres y París estarían trabajando "activamente" en ello.
La portavoz del Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia, Olivia Penichou, ha indicado que estas acusaciones "son completamente falsas", según un comunicado remitido a Europa Press. Así, ha recalcado que Francia "siempre ha cumplido y seguirá cumpliendo sus compromisos internacionales, en particular los relacionados con el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares".
UNICEF alerta de que "empiezan a emerger consecuencias muy graves" para los niños por la guerra
El jefe de la oficina del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Dnipró, Pablo de Pascual, ha alertado este jueves de que "hay consecuencias muy graves para los niños y niñas en Ucrania que ya empiezan a emerger" y ha pedido "transmitir sus voces" dada la "gran vulnerabilidad" a la que hacen frente los menores, de los cuales cerca de 800.000 se encuentran desplazados a nivel interno tras más de cuatro años de guerra.
"Son muy vulnerables en su esfera del hogar, en la esfera social, en el contacto con los demás, en las proyecciones que pueden tener sobre el futuro; ese trauma, esa afectación, esas carencias de accesos... Al final esas consecuencias son muy graves para los niños y ya empiezan a emerger", ha aseverado durante una entrevista con Europa Press.
Unos 90.000 ucranianos, la mayoría militares, están desaparecidos, según Kiev
Unos 90.000 ucranianos han sido dados por desaparecidos desde el comienzo de la guerra provocada por la invasión militar rusa, según dijo este jueves el comisario del Estado ucraniano para los Desaparecidos en Circunstancias Especiales, Artur Dobroserdov. Según indicó en un artículo publicado por el medio 'Ukrainska Pravda', la mayoría de quienes han sido inscritos en este registro son integrantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La mayoría de los soldados considerados desaparecidos por un largo tiempo han muerto en el frente o han sido capturados por Rusia.
- Way Cáceres retoma las obras y acogerá ocho nuevas empresas tras 22 meses de parálisis
- Quedada 'therian' en la Plaza Mayor de Cáceres: jóvenes compartirán experiencias y conectarán con su lado animal
- Los GEAS se incorporan al tercer día de búsqueda del desaparecido en Cerezal, sin resultados ni pistas hasta el momento
- La nueva adjudicataria de la ITV en Extremadura comenzará a prestar servicio en Plasencia el 13 de abril
- El Tribunal Supremo da un revés al Ayuntamiento de Cáceres y obliga a devolver una fianza por el Edificio Embarcadero
- Cáceres estrena escenario para su patrona: la presentación del Novenario de la Virgen de la Montaña llega al Hilton de Godoy
- La Frutería Galiche y el antiguo BBVA de 'la París' serán un nuevo estudio de arquitectura de Cáceres
- Así será la investidura de María Guardiola: tiempos, votaciones y plazo límite hasta el 4 de mayo