Oriente Próximo
El Supremo de Israel frena la expulsión de 35 ONG humanitarias de Gaza y Cisjordania
La corte estudiará los recursos de organizaciones como Médicos Sin Fronteras y Oxfam mientras la crisis humanitaria sigue agravándose en Gaza
EFE
El Tribunal Supremo israelí ha aplazado la orden de expulsión que obligaba a 35 ONG humanitarias que operan en Gaza y Cisjordania a abandonar esos territorios el próximo 1 de marzo, según confirmó este viernes Médicos Sin Fronteras en España (MSF).
El responsable de medios de MSF, Iván Muñoz García, informó a EFE que el aplazamiento "está confirmado", aunque no tienen "una valoración segura" de lo que va a suceder, por lo que se encuentran a la espera de ver cómo evoluciona la situación. El Supremo de Israel va a estudiar las peticiones de cese de las restricciones a la ayuda impuestas por las autoridades israelíes que presentaron las ONG, informó Muñoz, afirmando que en unas horas tendrían más información al respecto.
La responsable de políticas de Oxfam Intermón, Bushra Khalidi, otra organización española contra la pobreza y la desigualdad, expresó su agradecimiento ante la aprobación de su solicitud, aunque enfatizó que, "si bien esta noticia es positiva, la situación humanitaria en Gaza sigue siendo crítica" y añadió que desconocen el impacto de la sentencia.
"Cuando el tribunal emita su decisión definitiva sobre la petición presentada por Oxfam y otras organizaciones, esperamos que reconozca la amenaza real que supone para la vida de la población civil y respete los principios humanitarios y el derecho internacional", agregó.
La orden de expulsión, anunciada el 30 de diciembre por Israel, establecía como límite para abandonar el territorio el próximo domingo si las ONG no entregaban a las autoridades israelíes "información completa y verificable sobre sus empleados", al tiempo de acusar a estas organizaciones sin presentar pruebas de que "personas afiliadas" a ellas estaban vinculadas a organizaciones islamistas palestinas.
La expulsión afectaba a 37 ONG de España, Holanda, Japón, Suiza, Suecia, Francia, Reino Unido o Canadá, y entre ellas figuran algunas de renombre como Médicos Sin Fronteras, Acción contra el Hambre, OXFAM o Movimiento por la Paz y Caritas, pero esta última y una filial suya quedaron exentas en base a los tratados vigentes entre el Vaticano e Israel, según confirmó ayer el Gobierno israelí.
En las últimas semanas, la ayuda humanitaria que llega a Gaza disminuyó considerablemente; en Cisjordania, las necesidades médicas y humanitarias siguen aumentando "en medio de un alarmante incremento de la violencia, de desplazamientos forzados y de ataques armados de los colonos", aseguró MSF.
