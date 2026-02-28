Irán y la bunquerización tras la guerra contra Israel: un gobierno a prueba de golpes

La lista fue larga, y los nombres y apellidos en ella, de los más importantes de Irán. En pocos días, durante los primeros bombardeos que Israel realizó contra Teherán en junio del año pasado, durante la guerra de 12 días entre los dos países, Tel Aviv consiguió lo inaudito: descabezar a la gran mayoría de los altos cargos científicos, militares y de élite iraníes.

Mohammad Bagherí, jefe del Estado mayor de Irán. Hoseín Salamí, líder de la Guardia Revolucionaria, el cuerpo de élite político-militar de la República Islámica. Amir Ali Hajizadeh, general y líder de las fuerzas aeroespaciales iraníes. Mohammad Kazemí, líder de la unidad de inteligencia de la Guardia. Mehdi Rabbaní, vice general primero del comando central de las fuerzas armadas. La lista sigue, por supuesto, pero todos estos nombres —y los que continúan— tienen algo en común. Fueron, todos, asesinados en bombardeos israelíes durante las primeras horas de la guerra de 12 días en junio de 2025.

Sus muertes fueron clave en la respuesta que Irán lanzó contra Israel entonces, de un tamaño mucho menor que los primeros bombardeos israelíes y, sobre todo, más de 18 horas después de ser Teherán atacada. Esta vez, este sábado, Irán ha respuesto a penas dos horas después de ser bombardeada. La enorme diferencia radica en la preparación.

Desde esa guerra hace apenas ocho meses a ahora, Irán, según los expertos, ha entendido que una reflagración del conflicto era cuestión de tiempo, y que la estructura de mando iraní, infiltrada de cabo a rabo por una Israel que se ha demostrado capaz de saber dónde están los líderes iraníes en casi todo momento, debía ser adaptada a los tiempos.

En junio, con las cabezas militares cortadas, la respuesta —bombardeos contra Israel durante las noches— tardó tiempo en materializarse a causa de la ruptura de la cadena de mando. Ahora, dicen los expertos, esta cadena se ha expandido y sobre todo horizontalizado.

El líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, creó en enero una nueva posición entregada a su allegado más cercano, Alí Larijaní, para comandar un cambio en las altas esferas del poder en Teherán. Ahora, la cúpula militar y de la Guardia Revolucionaria iraní es una estructura con varias personas ostentando posiciones complementarias. La medida es poco eficiente, por supuesto, pero tiene un objetivo claro: si un alto cargo es asesinado, la cadena de mando no se rompe, y los demás siguen sus funciones. Irán se ha bunquerizado en los últimos meses.

A prueba de bomba

Este cambio, además de proteger a la República Islámica de los ataques israelíes, también le ha servido para dificultar la posibilidad de un golpe interno contra Jameneí. "La conducta durante este sábado de Irán sugiere que sus líderes se han preparado para una larga confrontación más que para una escalada rápida. Teherán parece haber reconocido que, en el conflicto contra Washington y Tel Aviv, su atención no debe estar en cómo de fuerte es capaz de responder a los ataques que reciba, sino en si es capaz de evitar su colapso rápido, tal y como buscan sus adversarios", explica el experto iraní Hamidreza Azizi.

Según Azizi, de hecho, Irán habría preparado una guerra de ataques esporádicos, alargándola el máximo posible para cansar a EEUU y mantener fuera a potencias regionales como Turquía, país que alberga bases estadounidenses pero que, a diferencia de Bahréin, Qatar y Emiratos Árabes Unidos, no ha sido atacado este sábado.