Estados Unidos e Israel lanzan un ataque coordinado a gran escala contra Irán

Estados Unidos e Israel han lanzado este sábado un ataque coordinado a gran escala contra Israel. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado que el objetivo de la ofensiva es "eliminar amenazas inminentes".

Poco antes del mensaje de Trump, el Ministerio de Defensa israelí había anunciado un "ataque preventivo" para "eliminar las amenazas" a su país, tras lo cual las alarmas antimisiles han sonado en el territorio de Israel.

Medios iraníes ya han reportado al menos tres explosiones en el centro y norte de Teherán, donde se ven columnas de humo. Uno de los ataques se ha producido cerca de la residencia del líder supremo iraní, Alí Jamenei, que según fuentes iranís ya se había traslado antes a un lugar seguro.

Estado de emergencia en Israel

"Se espera un ataque con misiles y drones contra el Estado de Israel y su población civil en el futuro inmediato", ha manifestado el Ministerio de Defensa israelí en un comunicado, en el que informa que el ministro Israel Katz ha declarado un estado de emergencia en todo el país.

Coincidiendo con el anuncio del ataque, en todos los móviles de Israel ha sonado una "alerta de emergencia extrema", avisando a la población de que busquen espacios protegidos cerca y eviten desplazamientos innecesarios, la misma que sonó cuando el Gobierno israelí atacó Irán en junio de 2025, tras lo que empezó la llamada guerra de los 12 días.

Amenazas de Estados Unidos

En ciudades como Jerusalén, donde se ha escuchado durante la mañana el sobrevuelo de aviones, han saltado las alarmas antiaéreas.

El ataque se produce en una situación de alta tensión regional tras semanas de amenazas de Estados Unidos de una acción militar en Irán.

Noticias relacionadas

Tanto Israel como Irán han anunciado el cierre de su espacio aéreo.