Trump ha lanzado el ataque contra Irán sin autorización del Congreso ni notificación formal a las Cámaras

Donald Trump ha lanzado el ataque a Irán sin la autorización del Congreso de Estados Unidos ni notificación formal a las Cámaras, un paso que no es inédito pero que vuelve a subrayar el desdén del republicano por el poder legislativo y que ha generado la denuncia de los críticos del mandatario. Estos precisamente estaban planificando una votación la semana que viene de iniciativas planteadas para tratar de limitar la capacidad del presidente de tomar acciones militares de forma unilateral y este sábado han reforzado el impulso para celebrar la votación.

El paso dado por Trump tiene numerosos precedentes, pero no lo eximen de la polémica. Aunque la Constitución de Estados Unidos estipula que solo el Congreso puede declarar la guerra, en las últimas siete décadas varios presidentes, tanto republicanos como demócratas, han emprendido acciones militares sin la autorización expresa de las Cámaras. De hecho, desde que Franklin Delano Roosevelt lo hizo en la Segunda Guerra Mundial EEUU no ha declarado oficialmente ninguna guerra.

El Congreso aprobó en 1973 la Resolución de Poderes de Guerra para tratar de ralentizar la guerra de Vietnam y tras los bombardeos de Camboya, requiriendo una notificación al Congreso en 48 horas y la retirada en un plazo de 60 a 90 días si no hay autorización.

La última vez que el Congreso aprobó una Autorización de Uso de Fuerza Militar fue en 2002. Tanto Barack Obama como Trump y Joe Biden han usado esa autorización, aprobada tras los atentados del 11-S, para justificar acciones militares en 10 países. El actual mandatario, no obstante, en el pasado criticó repetidamente a Obama por saltarse a las Cámaras.

En repetidas ocasiones en 2012, además, Trump aseguró en redes sociales que el demócrata atacaría Irán con objetivos electorales y mirando a sus números en las encuestas. En noviembre hay elecciones legislativas en EEUU y los índices de aprobación de Trump están en mínimos históricos.

Informe a líderes

Trump tampoco pidió autorización al Congreso antes de atacar Venezuela y capturar a Nicolás Maduro. En aquel caso a principios de año justificó que de haber informado a las Cámaras con anterioridad habría podido haber filtraciones.

A diferencia de lo que pasó entonces, el secretario de Estado, Marco Rubio, sí llamó a varios líderes del Congreso republicanos y demócratas poco antes de que se lanzaran los ataques sobre Irán, cuando ya eran inminentes. Otros congresistas, según varios medios, fueron informados cuando la operación militar ya había comenzado.

Rubio y el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunieron el martes antes de que Trump ofreciera el discurso sobre el estado de la Unión con el llamado Grupo de los Ocho, que incluye tanto a los líderes republicanos y demócratas de la Cámara de Representantes y del Senado como a algunos de los miembros de los comités de inteligencia de las dos cámaras para darles detalles sobre la política hacia Irán.

Tras aquella reunión Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, habló brevemente con la prensa y dijo: "Esto es serio y la Administración debe presentar su caso al pueblo estadounidense". También John Thune, líder de la mayoría republicana en la Cámara Alta, tildó aquel día de "necesario" que hubiera una "consulta" con el Congreso antes de emprender cualquier acción militar en Irán, aunque este sábado ha defendido a Trump.

Críticas y apoyos

Thomas Massie, representante republicano de Kentucky que se ha enfrentado a menudo con Trump y que estuvo detrás de la ley que obligó al mandatario a hacer públicos los archivos del 'caso Epstein', ha tildado este sábado los ataques a Irán como "actos de guerra no autorizados por el Congreso".

Massie es quien, con el demócrata Ro Khanna, ha preparado la propuesta legislativa para limitar los poderes de guerra de Trump en la Cámara Baja y ha prometido también tratar de forzar la votación de su resolución con Khanna en cuanto sea posible.

Tim Kaine, el demócrata que quería plantear la iniciativa la semana próxima en el Senado, también ha criticado la acción de Trump por ser "peligrosa, innecesaria e idiota" y ha urgido a una votación para que quede registrada la posición de cada senador.

Numerosos halcones republicanos, mientras, han apoyado a Trump. El senador Lindsey Graham, que llevaba tiempo abogando por el ataque al régimen de los ayatolás, ha dicho que era "necesario y justificado desde hace tiempo" y Roger Wicker, que preside el comité de Servicios Armados en la Cámara Alta, ha dicho que se trata de "una operación clave y necesaria para proteger a estadounidenses e intereses de EEUU".

John Barrasso, número 2 del Senado, ha dicho que la acción es "paz a través de la fuerza" y Rick Crawford, que preside el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, ha defendido que Trump ha "dado a Irán abundantes oportunidades de tomar la vía diplomática".