Guerra en Irán
Las gigantes navieras MSC y Maersk suspenden su tránsito por el estrecho de Ormuz
EP
Dos de las compañías navieras más importantes del mundo, Mediterranean Shipping Company (MSC) y Maersk, han anunciado la suspensión de sus operaciones en el estrecho de Ormuz, una de las arterias del comercio mundial, ahora mismo cerrado al paso en medio del nuevo conflicto abierto entre Irán, Estados Unidos e Israel.
En un comunicado publicado en su página web, MSC va más allá y asegura que "como medida de precaución, MSC ha suspendido todas las reservas para traslado global de cargamentos por la región de Oriente Próximo hasta nuevo aviso".
Maersk, por su parte, también ha anunciado la suspensión de "todos los cruces de buques en el Estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso" y avisa a sus clientes de que "los servicios que hacen escala en puertos del golfo Pérsico podrían experimentar retrasos, desvíos o ajustes de horario".
Varios buques habían informado durante la jornada del sábado de la recepción de transmisiones de la Armada iraní informando de que el tránsito por el estrecho de Ormuz está prohibido.
Los principales operadores y navieras han suspendido sus operaciones en Ormuz y las empresas aseguradoras han suspendido su cobertura en la zona. Las páginas de seguimiento del tráfico marítimo revelan que el tránsito se ha paralizado a ambos lados del estrecho.
- Extremadura informa de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitación de viviendas: plazos y requisitos
- Cáceres se prepara para el Campeonato de España de Duatlón: restricciones de tráfico y recomendaciones para los ciudadanos
- El restaurante Las 7 Sillas de Mérida denuncia una estafa con falsas ofertas de empleo en Mil Anuncios
- Un edificio histórico de Cáceres se rehabilitará para construir una decena de pisos y locales
- Un coche Minits, calcinado en Cáceres: la Policía Científica investiga las causas del incendio
- Cáceres: cortes de pelo para chicos a 7 euros y tardeo en La Latina
- Cáceres vivió una madrugada de violencia tras el cierre de La Madrila
- El cumpleaños del municipio extremeño donde algunos vecinos soplan más velas que el pueblo