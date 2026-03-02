Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tensión Social

Apagón récord en Cuba: el asedio petrolero de Estados Unidos lleva a máximos los cortes eléctricos

La crisis energética dispara un déficit histórico de generación en plena caída de la economía

Bandera de Cuba.

Bandera de Cuba. / Europa Press/Contacto/Maksim Kon

EFE

Cuba tendrá prolongados cortes eléctricos en todo el país este lunes, apagones que desconectarán a la vez cerca del 64 % de la isla en el momento de mayor demanda energética, un máximo histórico según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

Cuba atraviesa una profunda crisis energética desde mediados de 2024, pero el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos desde enero ha elevado los apagones, paralizando por completo la economía y disparando el malestar social.

La UNE, adscrita al Ministerio cubano de Energía y Minas, prevé para el horario de mayor demanda de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.185 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.180 MW.

