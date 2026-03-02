Guerra en Oriente Próximo
Varios aviones militares estadounidenses han sufrido accidentes, según Kuwait
El Ministerio de Exteriores afirma que la tripulación ha sobrevivido
EFE
Madrid
- Un edificio histórico de Cáceres se rehabilitará para construir una decena de pisos y locales
- El cumpleaños del municipio extremeño donde algunos vecinos soplan más velas que el pueblo
- Un camión se estrella contra un árbol en la avenida de Alemania de Cáceres
- Los dueños del circo clausurado en Badajoz: 'Cada día que está cerrado supone más de 6.000 euros de pérdidas
- Un reducto del queso de autor de los pastores, en Plasencia gracias a Amado Charra
- Cinco macrocentros de datos y una inversión de 25.700 millones de euros: Extremadura redibuja el mapa digital del sur de Europa
- Mérida acogerá la décima edición de las Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura (MUM26) en abril
- Extremadura informa de las ayudas de hasta 14.000 euros para rehabilitación de viviendas: plazos y requisitos