Oriente Próximo

Estados Unidos alerta de riesgo “alto” de atentados terroristas en Bahréin en plena escalada con Irán

La embajada insta a extremar la precaución y advierte de posibles ataques contra ciudadanos estadounidenses en Manama

Donald Trump, presidente de Estados Unidos

Donald Trump, presidente de Estados Unidos / Agencias

Europa Press

La Embajada de Estados Unidos en Bahréin ha alertado este lunes que existe un alto riesgo de que "grupos terroristas" intenten llevar a cabo atentados en el país, en medio del aumento de las tensiones por la ofensiva sorpresa lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo.

"Los grupos terroristas y quienes se inspiran estas organizaciones tienen la intención de atacar a ciudadanos estadounidenses en el extranjero. Estos grupos terroristas siguen planeando posibles atentados en Bahréin. Los terroristas pueden atacar con poca o ninguna advertencia", ha afirmado en un comunicado.

Noticias relacionadas

Así, ha recomendado a sus ciudadanos en Bahréin que "ejerzan cautela y mantengan la vigilancia", dado que "continúan los ataques con drones y misiles por parte de Irán". "La Embajada de Estados Unidos ha advertido a sus ciudadanos en Bahréin que los hoteles podrían ser un objetivo de ataque, por lo que les anima a evitar los hoteles en Manama", ha zanjado.

