Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia derriba 172 drones ucranianos

Las defensas antiaéreas rusas derribaron 172 drones ucranianos durante la pasada noche, según informó este lunes el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Durante la pasada noche desde las 23:00 hora de Moscú (20:00 GMT) del 1 de marzo hasta las 07:00 hora de Moscú (04:00 GMT) las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 172 drones ucranianos de ala fija", indicó el mando militar ruso en Telegram.

Los mayores ataques fueron repelidos sobre el mar Negro (67) y la sureña región de Krasnodar (66).