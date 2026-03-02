Hizbulá lanza cohetes hacia el norte de Israel y el Ejército israelí responde con bombardeos sobre Beirut y el sur del Líbano

De nuevo, el eco de los bombardeos desvela de madrugada al pueblo del Líbano. Alrededor de las dos de la mañana local (1:00 hora peninsular española), el Ejército israelí ha confirmado que Hizbulá estaba detrás del reciente lanzamiento de cohetes desde el Líbano. Una hora más tarde, el grupo libanés ha dado la misma confirmación. La agresión con cohetes es una "venganza por la sangre del líder supremo de los Musulmanes, Ali Jameneí", el ayatolá líder supremo iraní asesinado por Estados Unidos e Israel este sábado en Teherán. A modo de respuesta, las tropas israelíes no han tardado en bombardear objetivos en todo el Líbano.

Es la primera vez que Hizbulá se une a los ataques de Irán contra Israel, ya que no participó durante la anterior guerra de los 12 días el pasado junio. Además, es la primera ocasión en la que el grupo dispara contra suelo israelí desde la entrada en vigor del alto el fuego negociado por Estados Unidos en noviembre de 2024. La sensación de incredulidad entre el pueblo libanés aparece con estos despertares precipitados. Tras la ofensiva militar israelí de otoño del 2024, la situación de seguridad en la mayor parte del Líbano, excepto en el sur y el este del país, había mejorado. Nadie creía que Hizbulá volvería a la guerra, porque Israel destrozó prácticamente todas sus capacidades militares y eliminó a su cúpula política y militar.

"Una defensa legítima"

Sin embargo, parece que la alianza con Irán va por delante de la realidad logística. Hizbulá ha afirmado haber atacado un sitio de defensa antimisiles al sur de Haifa. El Ejército israelí ha afirmado haber interceptado un cohete disparado contra el norte de Israel desde el Líbano y haber dejado caer varios más en espacios abiertos. No se han reportado heridos ni daños. Hizbulá sugiere que el ataque con cohetes constituye una "advertencia" a Israel para que "se retire del territorio libanés ocupado", en referencia a los cinco puestos fronterizos que Israel mantiene en el Líbano, a pesar de estar obligado a retirarse en virtud del alto el fuego de 2024. "Esta respuesta constituye una defensa legítima y es responsabilidad de los funcionarios y partidos pertinentes poner fin a la agresión israelí-estadounidense contra el Líbano", ha añadido.

"El liderazgo de la Resistencia siempre ha afirmado que la continuación de la agresión israelí y el asesinato de nuestros líderes, nuestra juventud y nuestro pueblo nos dan el derecho a defendernos y responder en el momento y lugar apropiados", ha añadido el partido. "El enemigo israelí no puede continuar su agresión, que dura quince meses, sin recibir una respuesta preventiva destinada a poner fin a esta agresión y obligarlo a retirarse de los territorios libaneses ocupados", ha insistido. En enero, el líder del grupo, Naim Qassem, defendió que no serían "neutrales" si Washington atacaba a Teherán, pero no se comprometió a intervenir en una guerra regional.

Carreteras colapsadas

Unos minutos antes de las tres de la madrugada (las 2:00 horas peninsulares españolas), el Ejército israelí ha anunciado estar atacando objetivos de Hizbulá. "Opera en nombre del régimen iraní, abriendo fuego contra el Estado de Israel y sus civiles", han denunciado en un comunicado compartido en su cuenta de Telegram. "Las fuerzas israelíes actuarán contra la decisión de Hizbulá de unirse a la campaña y no permitirán que la organización constituya una amenaza para el Estado de Israel ni perjudique a los civiles del norte de Israel; Hizbulá está devastando el Estado del Líbano", ha añadido, a la vez que han defendido una respuesta "con contundencia a tales acciones". El pánico ha vuelto a apoderarse de la población libanesa que pensaban que, por una vez, la guerra alcanzaría otros rincones de la región pero no a ellos.

No ha sido así. De nuevo, las carreteras que conectan el sur del Líbano con la capital se han colapsado, igual que ocurrió aquel fatídico 23 de septiembre de 2024. Ese día los bombardeos israelíes lo convirtieron en el más mortífero en siete décadas de conflicto entrte ambos países, con más de 500 muertos. Algunos residentes del sur, temerosos de quedar atrapados durante horas en la carretera como pasó entonces, han optado por quedarse en casa por ahora. En los suburbios sureños de Beirut, la población huía en coche o a pie después de que las primeras bombas israelíes alcanzaran el barrio, duramente castigado y parcialmente arrasado en otoño de 2024. Allí se han escuchado disparos de advertencia para incitar a los residentes a evacuar.

Denuncia del primer ministro libanés

"Hace poco, las fuerzas israelíes atacaron con precisión a terroristas de alto rango de Hizbulá en la zona de Beirut, y además atacaron a un terrorista central de Hizbulá en el sur del Líbano", ha informado el Ejército israelí por Telegram. La portavoz en árabe del Ejército israelí, Ella Waweya, ha acusado a Hizbulá de abrir fuego contra Israel, diciendo que el Ejército está preparado para tal escenario y "no permitirá que represente una amenaza para los residentes del norte de Israel", confirmando que ya se han llevado a cabo ataques en varias regiones libanesas. "La responsabilidad de esta escalada recae en ellos, y el Ejército israelí responderá con contundencia a esta agresión", ha añadido.

Por su parte, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha condenado los lanzamientos de cohetes desde el sur del Líbano. "Independientemente de la entidad responsable, el lanzamiento de cohetes desde el sur del Líbano es un acto irresponsable y sospechoso que amenaza la seguridad y la integridad territorial del Líbano y da a Israel un pretexto para proseguir sus ataques contra el país", ha escrito. "No permitiremos que el país se deje llevar por nuevas aventuras y tomaremos todas las medidas necesarias para detener a los responsables y proteger al pueblo libanés", ha añadido. Los ataques israelíes diarios desde la entrada en vigor de la tregua han impedido la reconstrucción de las zonas arrasadas. Las próximas horas serán claves para determinar el futuro del Líbano.