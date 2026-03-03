Guerra Oriente Próximo
Un ataque con drones impacta un tanque de combustible en el puerto de Duqm, en Omán
El incidente se produce en plena escalada en Oriente Próximo tras la ofensiva contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, sin que haya víctimas confirmadas
Europa Press
Al menos un tanque de combustible del puerto comercial de Duqm, en Omán, ha sido alcanzado este martes en un ataque con drones, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas, en medio del conflicto desatado en Oriente Próximo a causa de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán.
Fuentes de seguridad citadas por la agencia estatal omaní de noticias, ONA, han indicado que varios drones han sido lanzados contra las instalaciones, causando daños en uno de los tanques. Las autoridades de Omán han reiterado su condena a estos ataques y han asegurado que están actuando para abordar el incidente, sin apuntar a quién habría sido responsable de este nuevo ataque contra su territorio.
Mascate ya confirmó el lunes la muerte de una persona en un ataque con una lancha no tripulada contra un petrolero de bandera de Islas Marshall frente a las costas del país, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría. Estos ataques han sido ejecutados en medio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido con un cierre del estrecho de Ormuz y con el disparo de misiles y drones contra territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo.
- Las tostadas de casi medio metro que están revolucionando los desayunos en Mérida
- Un camión se estrella contra un árbol en la avenida de Alemania de Cáceres
- El cumpleaños del municipio extremeño donde algunos vecinos soplan más velas que el pueblo
- A las seis en Ruyme': cierra la Multitienda del Rodeo de Cáceres, emblema de la 'generación Blackberry' y los polos Flash (o Flax)
- Fotogalería | Un camión se estrella contra un árbol en la avenida de Alemania de Cáceres
- Persecución y detención en Cáceres: dos hombres ingresan en prisión por un robo con fuerza en una vivienda de la zona del Ceres Golf
- El oro y la plata se disparan: las joyerías de Cáceres, ante un 'arma de doble filo
- Extremadura pierde en diez años 2.500 nidos de cigüeña, con puntos críticos como Cáceres