Guerra en Irán
Francia enviará una fragata y sistemas antidrones y antimisiles a Chipre
Se suma al despliegue por parte de Grecia de cazas y una fragata para defender la isla mediterránea
EFE
Nicosia
Francia enviará a Chipre sistemas antimisiles y antidrones, además de una fragata, después de que una base aérea británica en la isla fuera atacada el lunes con drones, informó este martes el Gobierno chipriota.
El portavoz del Gobierno, Konstantinos Letymbiotis, confirmó en una rueda de prensa la contribución militar francesa, que se suma al despliegue por parte de Grecia de cazas y una fragata para defender la isla mediterránea, socio de la Unión Europea (UE).
