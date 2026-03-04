Decenas de desaparecidos en el hundimiento de un buque de la Armada de Irán en aguas de Sri Lanka

La Marina de Sri Lankaha rescatado a 30 tripulantes gravemente heridos tras el hundimiento del buque de la Armada iraní IRIS Dena en aguas internacionales con 180 personas a bordo, según informó este miércoles el ministro de Asuntos Exteriores ceilandés, Vijitha Herath. Se desconoce por el momento, el paradero de los otros tripulantes. Según Reuters, el buque habría sido atacado por un submarino, pero no está clara la nacionalidad del mismo.

"Era un buque de la Armada iraní, el IRIS Dena. A las 6.00 de la mañana (0.30 GMT) enviamos un primer navío de la Marina y a las 07:00 (01:30 GMT), un segundo buque. Rescatamos a 30 personas gravemente heridas. Según los informes, había 180 personas a bordo", detalló Herath en una comparecencia al Parlamento.

El ministro explicó que la Marina y la Guardia Costera recibieron una señal de socorro a las 5.08 hora local (23.38 GMT del martes) informando de que la embarcación militar se estaba hundiendo fuera de las aguas territoriales de Sri Lanka.

Los supervivientes fueron trasladados al Hospital General de Karapitiya, en la ciudad sureña de Galle, mientras el Gobierno trabaja de forma expedita para evitar que el incidente genere "problemas de seguridad en la región", añadió el titular de Exteriores.

Escalada en Oriente Medio

Por el momento, las autoridades esrilanquesas no han confirmado oficialmente las causas del naufragio del navío de guerra. Sin embargo, fuentes del Gobierno esrilanques consultadas por Efe bajo condición de anonimato indicaron que se sospecha que el buque iraní pudo haber sido objeto de un ataque.

Noticias relacionadas

El incidente se produce en medio de una escalada militar en Oriente Medio tras los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán, una ofensiva que resultó en la muerte del líder supremo iraní, Alí Jamenei, y que ha desencadenado nuevas tensiones y amenazas de represalias.