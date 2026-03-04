España traslada a Alemania su “sorpresa” por las críticas de Merz junto a Trump: "No imagino a Merkel haciendo eso"

El canciller alemán, Friedrich Merz, criticó ayer a España en la Casa Blanca por no gastar lo suficiente en defensa. Lo hizo a continuación de la peor invectiva de Donald Trump contra España por no permitir el uso de las bases de Rota y Morón para la guerra contra Irán. Legó a amenazar con imponer un "embargo".

Aunque Merz intentó matizar posteriormente su postura como un intento de no polemizar en el Despacho Oval, que no defendiera a defensa de España como socio europeo ha sentado mal en el Gobierno español. Por eso, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha comunicado a Berlín su descontento.

"He trasladado [a Alemania] nuestra sorpresa ante esas palabras. Cuando compartes con un país una moneda y una política comercial común, esperas la misma solidaridad que España ha tenido, por ejemplo, con Dinamarca cuando ha habido amenazas arancelarias vinculadas a su integridad territorial [por Groenlandia], y la misma solidaridad que España viene expresando con los países del flanco este y con el apoyo a Ucrania", ha dicho el jefe de la diplomacia española en una entrevista en la radiotelevisión pública. "Desde que estamos en el Gobierno hemos conocido a tres cancilleres. Yo he tratado con la canciller Merkel, con el canciller Scholz y con el canciller Merz. No me imagino a Merkel o a Scholz haciendo unas declaraciones de ese tipo. Hay otras maneras de hacer oposición".

Merz explica su comportamiento en la Casa Blanca

El canciller alemán visitó ayer al presidente de Estados Unidos en Washington. Nada más empezar, expresó su alineamiento con Israel y Estados Unidos en los bombardeos preventivos contra Irán. Después, tras las amenazas de Trump de imponer un embargo o de cortar toda relación con España, incluido el comercio, o incluso de usar las bases sin permiso, Merz no solo no defendió a su aliado europeo, sino que cargó contra él por no estar de acuerdo con cumplir el 5% de PIB de gasto en seguridad y defensa comprometido por el resto de los aliados de la OTAN.

Merz dice que recordó a Trump que no puede castigar a España al ser miembro de la UE / .

El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo este martes tras su cita con el presidente estadounidense, Donald Trump, que recordó al mandatario de Estados Unidos que España es parte de la Unión Europea y que los acuerdos comerciales con los europeos se hacen teniendo en cuenta la realidad comunitaria.

"Es muy sencillo. Estamos intentando convencer a España de que gaste el 3% o 3,5% del PIB en defensa como se acordó en la OTAN. Como ha dicho el presidente, y es correcto, España es el único país que no lo acepta. Y estamos intentando convencerle de que es su parte de la seguridad común y que tenemos que cumplir con esa cifra: 3,5% en defensa y 1,5% en seguridad. España tiene que cumplir", aseveró.

Después, ya terminada la reunión y ante periodistas alemanes, explicó que su intención era no caldear más el ambiente. El canciller precisó que en ese momento de la reunión con el presidente estadounidense, él no quiso "profundizar" en esa discusión, pero que luego a puerta cerrada sí defendió a España.

Noticias relacionadas

"Le dije que España es parte de la Unión Europea y que como tal, cuando negociamos un acuerdo sobre aranceles con los Estados Unidos, lo hacemos juntos o no lo hacemos, y no hay modo de tratar especialmente mal a España", señaló Merz. "Si llegamos a un acuerdo [entre la UE y Estados Unidos sobre aranceles y comercio], también pertenece a España", dijo sobre el posible castigo comercial.