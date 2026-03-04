En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Rusia anuncia avances en Ucrania con la toma de tres localidades en las provincias de Donetsk y Járkov
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rusia vuelve a atacar con un dron un tren ucraniano
Rusia ha vuelto a atacar con un dron de larga distancia un tren ucraniano, según informó este miércoles en su canal de Telegram el ministro de Desarrollo de Ucrania, Oleksí Kuleba.
“Hoy por la mañana en la región de Mikoláyiv un dron enemigo ha impactado en un tren vacío”, dijo Kuleba, que explicó que el tren iba a recibir mantenimiento.
Rusia califica de "extremadamente cruel y cínico" ataque contra escuela en Irán
La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, calificó hoy de "extremadamente cruel y cínico" el ataque a una escuela en Minab, en el sur de Irán, durante la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra el país persa, en el que murieron 165 niñas.
"Lo que ocurrió con la escuela iraní en la que fueron asesinadas las niñas es un hecho extremadamente cruel y cínico, totalmente inhumano", afirmó a Sputnik Radio.
Señaló que "los hechos hablan por sí solos" ya que "no hubo declaración alguna de que el ataque hubiera sido casual".
Cinco heridos en la región rusa del Volgogrado tras un ataque ucraniano
Al menos cinco civiles rusos resultaron heridos en la región rusa de Volgogrado durante ataques de drones ucranianos perpetrados durante la pasada noche, según informó el gobernador local, Andréi Bocharov.
"Esta noche las unidades de defensa antiaérea del Ministerio de Defensa de Rusia repelen un ataque terrorista de drones ucranianos contra la región de Volgogrado. Hay cinco víctimas, ninguno con heridas críticas, los médicos les atienden", escribió en Telegram.
Según Bocharov, al menos tres casas resultaron dañadas tras el impacto de un dron ucraniano en el distrito Sredneajtubinski y otro cayó en un edificio de viviendas del distrito Traktorozavodski.
Von der Leyen aborda con Zelenski la prioridad de aprobar el préstamo a Kiev y las sanciones a Rusia
La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, abordó este martes con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, la "prioridad" de conseguir sacar adelante el préstamo comunitario de hasta 90.000 millones de euros para Kiev y el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, que continúa bloqueando Hungría. "Los dos líderes se han centrado en su prioridad común de concluir rápidamente la adopción del préstamo de apoyo a Ucrania y del vigésimo paquete de sanciones", indicó la Comisión Europea en un breve comunicado tras la llamada entre Von der Leyen y Zelenski.
Rutte espera que los aliados de la OTAN muestren en la próxima cumbre una senda creíble de gasto militar del 5%
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confió este martes en que todos los aliados demuestren que llevan una "senda clara y creíble" a fin de invertir un 5% de su PIB en defensa para 2035, durante la próxima cumbre de líderes de la Alianza Atlántica prevista en Ankara en julio. "Espero que los aliados en la cumbre demuestren que están en una senda clara y creíble hacia el objetivo de gastar el 5 % del PIB en defensa para 2035. Eso incluye un 3,5 % para financiar la defensa básica y un 1,5 % en inversiones relacionadas con la defensa y la seguridad", indicó Rutte en un discurso en la Asamblea de Macedonia del Norte.
Bruselas acusa a Rusia de usar la escalada en Oriente Próximo como "excusa" para no negociar la paz con Ucrania
La Comisión Europea ha acusado a Rusia de usar la escalada del conflicto en Oriente Próximo como "excusa" para no reunirse con Ucrania en el marco de sus negociaciones para un acuerdo de paz, después de que el Kremlin haya esgrimido que no ve clara una nueva reunión en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán.
"Por supuesto, para Rusia cualquier excusa para no reunirse es una buena excusa, así que no resulta muy sorprendente", ha sostenido en una rueda de prensa desde Bruselas la portavoz jefe del Ejecutivo de Ursula von der Leyen, Paula Pinho, tras las dudas mostradas por Moscú sobre una nueva ronda de negociaciones con Kiev a consecuencia del conflicto en Oriente Próximo.
También se ha referido a este asunto la portavoz de Exteriores de la UE Anitta Hipper, que ha sostenido que "la ubicación es una excusa" y que Rusia la está usando para "dilatar, posponer y continuar sus ataques contra vidas inocentes en Ucrania".
No habrá negociación en Abu Dabi
El Kremlin descartó este martes la posibilidad de celebrar próximamente en Abu Dabi negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania con mediación de Estados Unidos, debido a la escalada que tiene lugar en torno a Irán. "Es evidente que en estos días dudosamente se puede hablar de la posibilidad de esta reunión en Abu Dabi, por motivos comprensibles", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.
Ataques en Odesa
Rusia volvió a atacar anoche infraestructuras portuarias y de transporte en Odesa, según informó en su cuenta de Telegram el gobernador de esta región del sur de Ucrania, Oleg Kiper. El político explicó que un almacén y un número indeterminado de contenedores resultaron dañados.
Rusia derriba 16 drones
Las defensas antiaéreas rusas derribaron 16 drones ucranianos sobre tres regiones rusas, la mitad de ellos sobre la anexionada península de Crimea, según informó este martes el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 16 drones ucranianos de ala fija", señaló el mando castrense ruso en su canal de Telegram.
Putin conversó con líderes del golfo Pérsico por la preocupación de una guerra regional
El presidente ruso, Vladímir Putin, conversó este lunes por separado con varios líderes del golfo Pérsico, en medio del estallido de la guerra en Irán y del temor a una guerra a gran escala que afecta a la seguridad de toda la región.
"Se expresó preocupación mutua por los riesgos de escalada del conflicto y el peligro de involucrar a terceros países", reza la nota publicada por el Kremlin en relación con la conversación telefónica mantenida entre Putin y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani.
Rusia no acudió en ayuda de Irán, cuando fue atacado por EE.UU. e Israel a mediados de 2025, aunque Teherán suministró drones y otro equipo militar a Moscú para su campaña militar en Ucrania.
