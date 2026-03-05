DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

Irán mantiene el pulso a Estados Unidos e Israel, que prosiguen su campaña de bombardeos por sexto día consecutivo y que comienza a dejar cicatrices visibles en un Teherán desierto y blindado por fuerzas de seguridad. Las fuerzas de Netanyahu siguen interceptando las oleadas de misiles intermitentes de la República Islámica de Irán, con mayor intensidad en el norte del país y la zona costera central, mientras lanza ataques contra el país e intensifica su campaña en el Líbano.

Mientras tanto, continúan las tensiones entre Washington y Madrid a cuenta de la guerra en Irán, después de que el Gobierno español desmintiera "tajantemente" que España haya acordado en las últimas horas cooperar con el ejército estadounidense, como aseguró la Casa Blanca.

Noticias relacionadas

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

China insta a cumplir "obligaciones internacionales" China instó este jueves a las partes implicadas en el conflicto en Oriente Medio a cumplir sus "obligaciones internacionales y garantizar la protección de los civiles", al tiempo que pidió detener las operaciones militares y retomar el diálogo para evitar una mayor escalada. La portavoz del Ministerio de Exteriores Mao Ning afirmó hoy en rueda de prensa que su país está "profundamente preocupado" por la situación actual en la región tras los ataques de EE. UU. e Israel a Irán y las represalias de Teherán.

Sri Lanka confirma la presencia de un segundo buque iraní El Gobierno de Sri Lanka confirmó este jueves la presencia de un segundo buque iraní en su Zona Económica Exclusiva (ZEE), apenas 24 horas después de que un ataque de Estados Unidos hundiera con un torpedo otra embarcación militar de Irán en aguas cercanas a la isla. "El Gobierno es consciente del asunto. Estamos haciendo las intervenciones necesarias para resolver este problema, limitar la amenaza a las vidas y garantizar la seguridad regional", declaró en el Parlamento el ministro y jefe de la bancada oficialista, Nalinda Jayatissa.

Habla el ministro israelí de Defensa El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, conversó esta noche con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, a quien aseguró que la alianza bélica entre ambos países está "cambiando la historia". "La cooperación entre el presidente (de EEUU Donald) Trump y el primer ministro (israelí, Benjamín) Netanyahu contra Irán está cambiando la historia", dijo Katz según un comunicado.

Nuevas explosiones en Teherán Nuevas explosiones volvieron a sacudir Teherán, la capital iraní, a lo largo de la noche y la madrugada de este jueves, según informaron medios de la región, en lo que es el sexto día de guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. La agencia iraní Tasnim aseguró que las defensas antiaéreas iraníes se activaron alrededor de las cinco de la mañana y que se escucharon varias explosiones.

Reunión extraordinaria de ministros de Exteriores de la UE La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha convocado para este jueves, 5 de marzo, una nueva reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores de los Veintisiete para abordar la escalada del conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán. Así lo ha anunciado la jefa de la diplomacia europea en una rueda de prensa desde Varsovia, en Polonia, en la que ha detallado que apenas cinco días de la última cita, este mismo jueves volverá a presidir un Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de la UE, que será nuevamente por videoconferencia.

Nuevos bombardeos en Beirut Israel lanzó nuevos bombardeos en la madrugada de este jueves contra los barrios del sur de Beirut, mientras que un ataque separado contra un edificio residencial en el norte del Líbano dejó al menos dos muertos y un herido, según informaron la agencia estatal y autoridades sanitarias libanesas. De acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA), cazas israelíes efectuaron varias incursiones aéreas contra la periferia sur de la capital, un bastión del grupo chií libanés Hizbulá, que alcanzaron las zonas de Ghobeiri y Bir al Abed, en el área de Haret Hreik.

Irán niega haber lanzado misiles a Turquía El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán negó este jueves que haya lanzado un misil contra Turquía, después de que se informase que las defensas de la OTAN en ese país habrían interceptado un proyectil iraní. "Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán respetan la soberanía de Turquía, país vecino y amigo, y deniegan cualquier lanzamiento de misiles hacia su territorio", indicó el Estado Mayor en un comunicado recogido por medios iraníes.

Operaciones de repatriación El avión A330 del Ejército del Aire y del Espacio que ha repatriado a 171 españoles atrapados en Omán por la guerra contra Irán ha aterrizado en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) a las 06:50 horas, han indicado a EFE fuentes de Defensa. El vuelo forma parte de la operación de evacuación -en la que han participado el Ala 45 y el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo del Ejército del Aire y del Espacio- de los españoles que se han visto atrapados por el cierre del espacio aéreo tras los ataques de EEUU e Israel a Irán y no se descarta enviar más aviones a la zona de Oriente Medio.

La repatriación de estadounidenses El primer vuelo fletado por la Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, partió este miércoles, desde Oriente Medio, para repatriar a un grupo de ciudadanos luego de cinco días de combate entre Estados Unidos e Irán en la región. El Departamento de Estado informó en su cuenta oficial de X que la primera aeronave costeada por el gobierno salió de Oriente Medio, sin precisar la ubicación, con connacionales que se encontraban en diversos países de la región.