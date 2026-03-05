Margarita Robles: Europa debe estar "unida" y "no tener complejos", pero necesita "un liderazgo"

La ministra de Defensa de España, Margarita Robles, ha realizado este jueves una encendida defensa de la necesidad de que Europa se dote de lo que definió como "autonomía económica y estratégica" ante los desafíos que plantea el contexto geopolítico actual, con una potencia agresora como Rusia en su frontera este y un aliado que ha expresado públicamente su intención de desentenderse de la seguridad en el Viejo Continente. Ante las críticas proferidas en los últimos días por el presidente de EEUU, Donald Trump, Robles ha enfatizado, en una conferencia que ha tenido lugar en el Palau Macaya organizada por la Sociedad 'Amics de País', que España "es un aliado fiable" y le ha recordado que en los últimos años, un total de 185 soldados españoles han muerto en misiones militares que siempre han contado "con cobertura legal" internacional.

La titular de Defensa ha querido salir al paso de los argumentos de fuerzas políticas que se oponen al incremento del gasto militar en España y que se autoproclaman "·pacifistas". Debido a invasión rusa de Ucrania "Europa ha llegado a la conclusión de que invertir en defensa es invertir en paz y en puestos de trabajo". Ha recordado que cuando llegó al ministerio, hace ocho años, el porcentaje de gasto en defensa ascendía al 0,8% del PIB y que en aquella época "faltaba munición y fragatas", entre otras cosas. Ha aprovechado la ocasión para recordar que hay regiones españolas, como El Ferrol o Cádiz, que "viven de la industria de Defensa", cuyos avances deben, según su opinión, tener "uso dual" que "potencie el talento" y en estrecha cooperación "con las universidades".

Pese constatar a que la guerra en Ucrania ha permitido superar los recelos respecto al Ejército y al gasto militar en países que fueron gobernados por dictaduras, como "Portugal o España", sí que identifica en el seno de la UE problemas para materializar esa autonomía estratégica y económica que demanda, como la "falta de liderazgo" en los Veintisiete y "la levedad" de las instituciones, es decir, lo mucho que cuesta "la toma de decisiones y la unanimidad", por lo que demanda una reforma de los procesos para agilizarlos. Europa del sur y en concreto España, debido a su posición geográfica, están lejos de la línea de frente y no tienen la misma percepción de peligro que los países del norte de Europa, pero en su opinión no pueden permanecer ajenas al conflicto: "hay que mirar al Sahel, a Burkina Faso, a Mali", donde la influencia rusa es muy potente.

Críticas de Trump

Robles no ha querido evitar la polémica en la que se ha visto involucrada España tras las reiteradas críticas del presidente Trump por haber negado el uso de las bases militares españolas para los ataques conjuntos con Israel contra el régimen de Irán. Ha rebatido el argumento del líder de la oposición conservadora, Alberto Núñez Feijóo, quien sostiene que los derechos humanos anteceden al derecho internacional y "en Irán no se respetan", afirmando que es precisamente "el orden internacional el que protege los derechos humanos". Estableciendo un paralelismo con experiencias pasadas en España, como la lucha contra el terrorismo de ETA, ha subrayado "que no caben atajos" en el combate a los criminales a la hora de cumplir con la legalidad. "España ni ha autorizado ni va a autorizar el uso de las bases (en la operación de EEUU e Israel) en el contexto actual, pese a nuestra crítica más rotunda al régimen iraní", ha insistido.

Robles ha salido al paso de las acusaciones del PP, que asegura que, en un vídeo fuera de micrófono, le dice al embajador de EEUU, Benjamín Leon, "estoy con Trump", informa Mariano Alonso. “No todo vale” para criticar al Gobierno, le reprochó al PP. En realidad, lo que dice es: “Yo estoy cómoda”, después de ofrecerle al embajador, mientras ambos posaban para los reporteros gráficos y las cámaras de televisión, apagar la calefacción de su despacho del Ministerio.