DIRECTO | Última hora del conflicto Hamás-Israel

El intercambio de bombardeos no cesa en el séptimo día de la guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel, que han seguido atacando la capital iraní y otra ciudades del país, que se defiende con el lanzamiento de misiles y drones contra Israel, la península Arábiga y el Golfo Pérsico. Además, el Líbano continúa bajo intensos ataques que ya ha matado a más de un centenar de personas y que se han intensificados con una orden de evacuación de alcance sin precedentes para los suburbios de Beirut.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Francia "no se involucrará en esta guerra" Francia "no se involucrará en esta guerra" contra Irán en Oriente Medio, aseguró el presidente francés, Emmanuel Macron, en una sesión de preguntas y respuestas con internautas en Instagram. En ese intercambio, el jefe de Estado francés trató tranquilizar a sus interlocutores ante la preocupación suscitada por la escalada militar provocada por la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán y que se ha extendido a la región.

Italia cierra su Embajada en Irán "por motivos de seguridad" El Gobierno de Italia ha anunciado el cierre de su embajada en la capital de Irán, Teherán, citando "motivos de seguridad", en medio de la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático, en pleno proceso de conversaciones entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear. "Por motivos de seguridad, hemos cerrado la Embajada de Italia en Teherán", ha dicho el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, quien ha señalado que "un grupo de cerca de 50 italianos, encabezados por el embajador en Irán, cruzó la frontera hacia Azerbaiyán".

EEUU estudia intervenir el mercado de futuros de petróleo El gobierno de Estados Unidos está considerando intervenir el mercado de futuros de petróleo para frenar el aumento que está experimentado el precio de la energía como consecuencia del conflicto en Irán, según una información publicada en la CNBC. El precio del petróleo y del gas se han disparado en las últimas cinco sesiones después de que el pasado sábado, Estados Unidos e Israel lanzarán un ataque conjunto contra Irán, cuyas represalias han extendido el conflicto por Oriente Medio.

Israel dice que ha atacado un centro de mando y drones en Beirut El Ejército de Israel anunció este viernes, en el que es ya el séptimo día de guerra contra Irán, bombardeos de madrugada contra un centro de mando de Hizbulá y una instalación en la que almacenaban drones. "Las FDI atacaron durante la noche centros de mando de Hizbulá y estructuras de varios pisos que constituían sitios terroristas en Beirut", añade el comunicado castrense.

Arabia Saudí, Catar y Kuwait interceptan misiles Los sistemas de defensa de Arabia Saudí, Catar y Kuwait interceptaron este viernes varios misiles en su espacio aéreo, según informaron sus gobiernos en el séptimo día de la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán. El Ministerio de Exteriores de Arabia Saudí informó en las últimas cuatro horas sobre varios derribos. Según los comunicados, las defensas del país interceptaron y destruyeron un misil de crucero al este de la gobernación de Al-Kharj y, posteriormente, otro en la misma zona.

Lo anuncia en X Sánchez habla con el sultán de Omán y el emir de Catar.

Nueva oleada de ataques "a gran escala" contra Teherán El Ejército de Israel anunció este viernes haber empezado una nueva oleada de ataques "a gran escala" contra Teherán, la capital iraní, en el séptimo día de la guerra desatada entre Israel y Estados Unidos contra Irán. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han empezado una oleada a gran escala de ataques contra infraestructura del régimen terrorista de Irán en Teherán", explicaron en un comunicado en su cuenta de Telegram.

Un vídeo de Bob Esponja La Casa Blanca publicó este jueves un video sobre los bombardeos que ha realizado en Irán, incluyendo un corte del personaje de caricatura Bob Esponja para promocionar sus acciones en Oriente Medio. El video, cuya duración es de 14 segundos, muestra a la reconocida caricatura infantil disfrazado de superhéroe diciendo "quieren verme hacerlo de nuevo" y luego muestra escenas de explosiones de objetivos militares alcanzados en las últimas horas.

Hegseth tilda de "error de cálculo" que Irán piense que EEUU no puede sostener los ataques El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha catalogado de "grave error de cálculo" que Irán piense que no podrán sostener en el tiempo los ataques aéreos contra territorio iraní. "Apenas hemos empezado a luchar", ha expresado. "No nos faltan municiones. Nuestras reservas de armas defensivas y ofensivas nos permiten sostener esta campaña mientras sea necesario", ha expresado durante una rueda de prensa junto al comandante del Comando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM), el almirante Brad Cooper. Hegseth ha afirmado así que la voluntad de Washington es "férrea" y que solos ellos pueden controlar el cronograma. "Si creen que han visto algo, que esperen", ha dicho, agregando en otro punto de la rueda de prensa que Teherán "está haciendo todo lo posible para difundir mentiras" e "inflar" los números de muertos a fin de "convencer a su propia población de que están teniendo éxito".