¿Cómo van a ganar Trump y Netanyahu (Feijóo y Abascal) la guerra de Irán?

El relato sobre los motivos para desencadenar la guerra de Irán el sábado 28 – esta mañana del 7 de marzo hace una semana del disparo de los miles de misiles por parte de Estados Unidos e Israel que mataron al ayatolá Alí Jamenei en Teherán y a 168 niñas de una escuela primara en Minab, al sur de Irán- varía cada hora que pasa. Que Netanyahu iba a atacar por su cuenta y que en tal caso Irán iba a tomar represalias contra EEUU; que Trump forzó a Netanyahu a acompañarle; que Irán preparaba un ataque preventivo contra EEUU; que Jamenei estaba a una semana de conseguir el arma nuclear y se disponía a tener misiles balísticos intercontinentales.

El dato objetivo que ayuda a entender cómo se precipitaron los acontecimientos: la inteligencia de Israel supo que Jamenei, miembros de su familia y altos cargos del régimen se reunirían el sábado 28 por la mañana en el complejo de Teherán donde solían hacerlo. Netanyahu se lo transmitió a Trump, quien a su vez pidió confirmación a la CIA y al Pentágono. El resultado es que la información era veraz. Así se resolvió atacar el sábado 28 de febrero.

Pero el trofeo de asesinar a Jamenei, una operación que Karl Rove, el excerebro del presidente George W Bush, ha considerado brillante, no elimina la necesidad, escribe, de explicarle el relato a unos norteamericanos contrarios, según todos los sondeos, a la guerra, cosa que, según Rove, Trump no está haciendo, lo que, predice, le va a conducir a perder las elecciones de noviembre (siempre que, agregamos nosotros, sean libres y democráticas).

Mientras, las consecuencias económicas de la guerra se hacen sentir con la subida del petróleo en los mercados -de 63 dólares/barril en enero a 80 dólares estos días- con previsiones de un barril a 100 dólares a medida que se perpetúen las hostilidades.

El control del estrecho de Ormuz en el Golfo Pérsico por donde pasa el suministro del 20% del crudo y el gas que consume el mundo es una quimera. Trump lo ha prometido, pero ya se ve que es propaganda.

El petróleo que pasa por el estrecho de Ormuz. / EP

Probablemente, desde Joseph Goebbels, en el Gobierno de Hitler, no ha habido una maquinaria de propaganda y de mentira como la de estos días.

Pero, en todo caso, la pregunta del millón de dólares no es la duración -ya sabemos que va para largo- sino cómo Trump y Netanyahu ( y los que como Feijóo y Abascal, que ya es un ayatolá en Vox tras expulsar a Javier Ortega Smith, le apoyan en España) van a cantar victoria.

¿Cambio de régimen? ¿Qué significa? En Venezuela ha sido nombrar presidente encargada a Delcy Rodríguez después de secuestrar a Nicolás Maduro. Y ¿en Irán? ¿Nombrar a Reza Palhavi, el hijo del Sha de Irán? El Sha de Irán, que fue puesto tras el golpe de la CIA contra el Gobierno democrático de Mohammad Mosaddeq en 1953.

Trump necesitará, en efecto, la ayuda de los ángeles de África y América del Sur que a los que ha convocado su asesora espiritual en la Casa Blanca el pasado jueves, día 5 de marzo.

Parece mentira que hablen de los ayatolás como lunáticos cuando los comandantes estadounidenses imparten a sus tropas el catecismo de que Trump ha sido "ungido por Jesús" para derrocar al régimen iraní, desencadenar el apocalipsis y traer a Jesús de vuelta a la tierra.

Trump está influenciado por Netanyahu quien el sábado 28 al comenzar los ataques: "Hace 2.500 años, en la antigua Persia, un tirano se alzó contra nosotros con el mismo objetivo: destruir a nuestro pueblo por completo. Pero Mardoqueo el judío y la reina Ester, gracias a su valentía e ingenio, salvaron a nuestro pueblo. En aquellos días de Purim, cayó la suerte, y con ella cayó el malvado Amán”.

Trump se apresta a pedir al Congreso autorización para aplicar 50.000 millones de dólares al esfuerzo bélico en Irán. Los cálculos indican que la guerra ya cuesta 1.000 millones de dólares al día. Trump estaría, pues, pidiendo fondos para 50 días.

La gasolina ha subido estos días en Estados Unidos un 10%, el gas más de un 50%, la inflación remonta y el desempleo se ha cobrado en febrero 92.000 puestos de trabajo, llevando la tasa al 4,4%.

Cuando cubría la guerra de Irak desde Nueva York y Washington, Karl Rove, que ahora está advirtiendo a Trump de sus fallos, se hizo famoso por una frase: "Somos un imperio y cuando actuamos creamos nuestra propia realidad. Y cuando ustedes estudian esa realidad nosotros volveremos a actuar. Nosotros somos actores y ustedes se limitarán a estudiar lo que hacemos", dijo. Trump, como Bush, está creando su propia realidad. Dice que está eligiendo al sustituto de Jamenei.

Pero la historia se repite. Irán, esto es fundamental, no es Irak. Y, además, ya sabemos el caos en Oriente Próximo que creó Bush (con la ayuda de Tony Blair y José María Aznar, cuyo ardor guerrero vuelve estos días a primera fila).

Todo lo que tiene que hacer Irán es sobrevivir. Tienen misiles para que la factura a pagar por Trump y Netanyahu (y la degradación de la democracia y condiciones de vida de la gente) sea muy elevada.

Y toda la bravuconería de Trump no debe hacer olvidar que prometió acabar con el régimen de los hutíes en Yemen, hizo algunos bombardeos y tiró la toalla. Ahora los hutíes apoyan a Irán. Y que prometió acabar la guerra de Ucrania en 24 horas…