Irán lanza una nueva ola de ataques contra los países del Golfo

A penas horas después de que el presidente iraní, Mesud Pezeshkian, asegurase que el consejo interino ordenaba parar los ataques contra los países vecinos, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Bahréin ponían a su población en alerta por ataques lanzados desde Teherán. Además, pese al anuncio del presidente, la Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este sábado bombardeos contra bases estadounidenses en la región.

Las autoridades qataríes ha emitido varios comunicados en los que ha informado de una oleada de ataques con drones desde Irán y ha puesto en alerta a la población ante una amenaza “elevada”. En un comunicado posterior, el ministerio no ha especificado cuántos misiles estaban involucrados ni cuál era el objetivo, pero ha asegurado que “la amenaza para la seguridad ha sido eliminada y la situación ha vuelto a la normalidad”.

Asimismo, el Emiratos Árabes Unidos, en redes sociales, ha informado de la activación de sus sistemas de defensa aérea "para responder a amenazas de drones y misiles de Irán" y ha explicado a la población que los sonidos de explosiones se debían a interceptaciones de misiles y drones iraníes por parte de las Fuerzas Aéreas. En este contexto, el presidente de los Emiratos Arabes Unidos, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ha asegurado que el país se encuentra "en tiempos de guerra".

Ataques contra objetivos de EEUU

En Arabia Saudí, el ministerio de Defensa aseguró haber interceptado y destrudio dos misiles balísticos que se dirigían hacia la Base Aérea Príncipe Sultan, que alberga tropas estadounidenses y desde donde opera el 378th Air Expeditionary Wing de la Fuerza Aérea estadounidense, una pieza clave para la defensa antimisele y de vigilancia en la región.El ministerio también informó de que interceptó seis drones que se dirigían al yacimiento petrolífero de Shaybah y un séptimo en el este de la ciudad de Riad.

La Guardia Revolucionaria de Irán también ha anunciado ataques contra las posiciones estadounidenses en la bases militares de Al Dhafra, en Emiratos Árabes Unidos, donde están desplegadas fuerzas estadounidenses y francesas, y la base naval de Juffair, en Bahréin, donde se encuentra la sede de la Quinta Flota de la Marina de EEUU. Hasta el momento, tanto los dos países, como Estados Unidos, no han confirmado la naturaleza de los ataques.

"Esta base es una de las más grandes e importantes y representa el centro de control y orientación para los terroristas estadounidenses en la región del Golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz. Todos los objetivos fueron alcanzados con éxito", asegura la Guardia Revolucionaria en un comunicado. "En este ataque, fueron alcanzados el centro de guerra aérea, el centro de comunicaciones por satélite, los radares de alerta temprana y los radares de control de tiro de los terroristas estadounidenses", ha añadido.